München (ots) - Neue Insights zu Finanzen, Food und Flugdrohnen sowie bewährte Analysen für bessere Marketing-Entscheidungen



Die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) bringt bereits zum siebten Mal in Folge ihre Studie "best for planning 2019" (b4p) heraus. Wer wissen will, wie es um das Konsumverhalten und die Mediennutzung deutscher Verbraucher bestellt ist, findet die Antworten in Deutschlands größter Markt-Media-Studie. Sie liefert nicht nur aktualisierte Daten, sondern spürt zudem neuen Entwicklungen nach. Neu: b4p fragt nach kontaktlosem Bezahlen, Gemüsekisten, Drohnen und erweitert die abgefragten Touchpoints



- Neuigkeiten gibt es im Bereich Finanzen: Hier wurden erstmals

die Bekanntheit und Nutzung von kontaktlosem Bezahlen sowie die

verschiedenen Arten zur Abwicklung von Bankgeschäften abgefragt.

- Auch die Essgewohnheiten der Bevölkerung verändern sich -

deshalb erfasst die Studie die Einkaufsorte für Lebensmittel

jetzt detaillierter - unter anderem durch Wochenmärkte,

Delikatessengeschäfte und Gemüsekisten.

- In wie vielen Haushalten gibt es Actionkameras und Drohnen, wie

viele Personen planen die Anschaffung? Auch auf diese Fragen

gibt b4p Antworten.

- Außerdem wurden die abgefragten Touchpoints, also die

Infoquellen der Konsumenten vor dem Kauf eines Produkts, um die

Bereiche Mode, Kosmetik und Pharma erweitert. Crossmediale Markenreichweite berechenbar



b4p bildet weiterhin alle wichtigen Medienkanäle im klassischen sowie im digitalen Bereich ab - währungskompatibel. Dazu zählen 181 Zeitschriften, 63 Belegungseinheiten von Tageszeitungen, Anzeigenblätter, zehn TV- Sender, alle ma Radiosender, Plakat und Kino. Zusätzlich weist die Studie 805 Websites, 453 mobile Angebote und 217 Apps aus. b4p ist damit die einzige Studie, die crossmediale Planung möglich macht. Bei der digitalen Nutzung gewährleistet die Kombination von Befragung, technischer Messung und Anpassung an Währungsstudien eine hohe Qualität- besonders bei Überschneidungen zu klassischen Medien und crossmedialen Markenreichweiten.



Zielgruppen differenziert analysieren



Vielfalt liefert b4p auch mit ihren demografischen Angaben, Interessen, Motivationen und Einstellungen. Die Studie beinhaltet mehr als 150 Statements zu gesellschaftlichen Themen, Wertorientierungen und Lebenseinstellungen und ergänzt sie um marktspezifische Einstellungen. Neu in der diesjährigen b4p Studie: die Einschätzung der finanziellen Situation im Alter sowie die Abfrage der Parteienpräferenz.



Alle Daten in b4p 2019 werden im engen Austausch mit dem Markt und der Wissenschaft erhoben. Die Daten lassen sich zudem über gängige Mediaplanungstools wie mds Online, mcloud und medimach auswerten. Lizenznehmer und Agenturen können darüber hinaus Rohdaten für eigene Modelle und Anwendungen nutzen. So sind umfassende und detaillierte Analysen möglich, die Zielgruppen-Insights liefern, sowie den Einfluss verschiedener Medien auf die Markenbildung beschreiben. "Mit der Mark-Media-Studie b4p geben wir Entscheidern qualitativ hochwertige Daten an die Hand. Unsere umfassenden Insights darin helfen ihnen, bessere Marketingentscheidungen zu treffen und ihre Marken nachhaltig zu stärken", sagt Catherin Anne Hiller, Geschäftsführerin der GIK.



Über best for planning



b4p analysiert seit 2013 umfassend die Mediennutzung und das Konsumverhalten von Verbrauchern. Mit der Erhebung von ca. 2.400 Marken in mehr als 120 Marktbereichen ist b4p die umfassendste Markt-Media-Studie in Deutschland. b4p bildet alle relevanten Medienkanäle für die crossmediale Mediaplanung ab und bietet umfassende demografische Angaben. Damit zeigt sie auch auf, was hinter den harten Zahlen oft verschwindet: Interessen, Motivationen, Einstellungen und Bedürfnisse der Menschen in Deutschland. Neu sind Kurzzeit-Lizenzen, die insbesondere für Adhoc-Recherchen attraktiv sind. Herausgeber der Studie ist die Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK), hinter der die fünf Medienkonzerne Axel Springer, Bauer Media Group, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media stehen.



Der Berichtsband kann unter www.gik.media/b4p-shop (http://www.gik.media/b4p-shop) kostenpflichtig heruntergeladen werden. Lizenznehmer haben über die gängigen Zähltools Zugriff auf die Daten. Unter www.gik.media (http://www.gik.media) finden Sie auch weitere Infos rund um b4p.



Über die GIK



Unter dem Dach der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) haben sich die fünf Medienhäuser Axel Springer, Bauer Media Group, Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr und Hubert Burda Media zusammengeschlossen. Sie betreiben gemeinsam die crossmedialen Markt-Media-Studien best for planning (b4p) und best for tracking (b4t), um Kunden und Marktpartnern Daten für ihre Werbeplanung zur Verfügung zu stellen und den Einsatz von Werbemitteln zu evaluieren.



