Noch eineinhalb Handelstage, dann wird gewählt und es ist auch an der Zeit. Im Markt gibt es etliche Stimmen (zb WSS Österreich Fondsmanager Scherrer), die meinen, dass es dann auch mit der Underperformance des Wiener Marktes wieder vorbei ist. Warten wir einmal das Ergebnis ab, ich oute mich hier gerne als Jamaica-Fan. Im Grunde geht es gar nicht um Kapitalmarktpolitik (auch wenn das schön und überfällg wäre), sondern vielmehr darum, dass endlich wieder Stabiltät signalisiert wird. Ist ja nicht so lässig, wenn das Ausland über uns lacht. Rückwirkend gesehen (und ohne Schuld der Teilnehmer) war die grosse New York Roadshow mit "Austria is the best place to invest" eine Farce. Mittlerweile wurden wir im Standortranking von Kasachstan ...

