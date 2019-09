Die im direct market plus notiert Eyemaxx erzielt eine wirtschaftliche Einigung über den Verkauf ihres aus zwei großteils vermieteten Hallen bestehenden Logistikzentrums sowie von wesentlichen Teilen ihrer Grundstücke in Serbien. Beabsichtigt ist, dass Eyemaxx über eine Kombination von Share- und Asset Deal einerseits die beiden großen Logistikhallen und andererseits umfangreiche Grundstücke, jeweils in Stara Pazova am Stadtrand von Belgrad gelegen, für einen signifikant zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Investor veräußert. Unter http://www.boerse-social.com/listing haben wir die Teamviewer-Aktie aufgenommen: https://boerse-social.com/launch/aktie/teamviewer (Der Input von gabb Neue Aktien für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...