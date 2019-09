Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - le 26 septembre 2019) - La Corporation Genesis Metals (TSXV: GIS) (« Genesis » ou la « Société ») rapporte, aujourd'hui, la réception des résultats de plus de la moitié des 321 échantillons de till glacière prélevée à son projet aurifère Chevrier au Québec. L'échantillonnage de till a été réalisé sur l'ensemble de la propriété par IOS Services Géoscientifiques Inc., basé au Québec, afin de vérifier la présence de nouvelles cibles d'or sous le couvert de till ou exposé à la surface. Les nouveaux résultats ont identifié sept (7) nouvelles cibles localisées à l'extérieur des zones historiques existantes de forages (figure 1).

Le chef de la direction de Genesis Jeff Sundar commente, "Les robustes résultats en or des échantillons de till indiquent qu'il y a un potentiel de découvrir de nouvelles zones minéralisées en or dans la propriété Chevrier. Notre équipe technique et nos consultants utilisent les meilleures méthodes d'exploration, actuellement, disponibles. Ils exécutent un programme d'exploration méthodique avec un bon rapport coût-efficacité afin d'évaluer les cibles, lesquelles, nous espérons, mèneront vers une nouvelle découverte".

Jusqu'à maintenant, nous avons reçu 258 résultats d'échantillon. Nous prévoyons recevoir les résultats des 63 échantillons restant prochainement. Le rapport de IOS inclura une caractérisation des grains d'or par Scanning Electron Microscope (SEM) dont la morphologie des grains qui permettra d'évaluer la distance de transport.

Les sept cibles de hautes priorités qui sont l'objet d'un suivi sur le terrain sont caractérisées par un compte allant de >40 à 136 grains d'or normalisé pour un échantillon de 10 kg. Le compte des grains d'or inclut la fraction grossière visible à l'oeil (50-1000µm) ainsi que la fraction fine obtenue par détection automatisée (0-50µm). Les sept cibles prioritaires coïncident avec d'autres critères géologiques et géophysiques positifs.

La Société a mobilisé une équipe expérimentée de géologues et prospecteurs afin de débuter une campagne de prospection dans le but d'évaluer les cibles. La stratégie de terrain consiste à chercher des affleurements et/ou des blocs erratiques minéralisés en amont glacière des anomalies de till. Des travaux additionnels incluant un levé magnétique détaillé par drone sera effectué afin de compléter le levé magnétique héliporté existant ainsi que des tranchées mécaniques.

L'objectif ultime de ce programme, couvrant entièrement la propriété, est d'identifier des cibles justifiant du forage afin de découvrir de nouvelles zones minéralisées en or à l'extérieur des ressources en or connues du dépôt Chevrier Principal et Chevrier Est.







Figure 1. Nouvelles cibles identifiées par le levé de till 2019 de la corporation Genesis Metals.

Cartographie et géochimie de till sur l'ensemble de la propriété

Genesis détient une des plus vaste propriété dans un secteur de terrain de roches vertes d'Abitibi ayant un haut potentiel aurifère. Dans le passé, la Société a obtenu du succès à identifier des ressources significatives en or sur la propriété malgré la rareté des affleurements qui a, historiquement, entravé l'exploration. L'échantillonnage de till glaciaire est une technique d'exploration éprouvée qui a mené à plusieurs découvertes au Canada dont le gisement Éléonore de Newmont Goldcorp dans la région de la Baie-James. La propriété Chevrier est un endroit idéal de recherche utilisant cette technique pour trouver de nouvelles cibles dues au mince et continu horizon de till glacière ainsi qu'une direction d'écoulement glacière connue.

Cette étape d'exploration a été conçue pour cartographier la distribution du till, caractériser ce matériel et la direction de l'écoulement glaciaire, obtenir une optimisation de la qualité des échantillons et identifier des anomalies en or. Le compte des grains d'or et le travail de caractérisation des grains par Scanning Electron Microscope ont contribué à localiser de nouvelles cibles sur la propriété.

Échantillonnage et Contrôle de la Qualité

IOS Services Geoscientifiques Inc. prélève et analyse les échantillons de till glaciaire pour déterminer: 1) le compte de grains d'or et 2) la morphologie des grains lesquels seront utilisés pour identifier de nouvelles cibles. Les échantillons de till ont été prélevés par des échantillonneurs expérimentés en effectuant des petites fosses creusées par une excavatrice jusqu'à une profondeur approximative de 1 mètre. Les sites d'échantillonnage sont distribués sur un réseau de lignes ayant un espacement de 2000 m sur lesquels les échantillons sont espacés de 500 m. Les grains d'or ont été séparés des volumineux échantillons de till (~10 kilogrammes) au laboratoire de IOS Services Géoscientifiques Inc. et analysés en utilisant la méthodologie de reconnaissance optique automatisée ArtPhot. La composition individuelle des grains d'or est obtenue par un Scanning Electon Microscope (SEM).

Le till est un matériel produit durant la glaciation et transporté à la surface, et qui est affecté par d'autres processus de transport de surface subséquent pouvant modifier son contenu en or. En tant que telles, les occurrences d'or dans le till ne sont pas des évidences concluantes quant à l'existence d'un dépôt minéralisé sur la propriété.

Personne qualifiée

M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société est la Personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101. Il a lu et approuvé les informations scientifiques et techniques formant la base des divulgations contenues dans le présent communiqué.

À propos de Genesis

Genesis Metals Inc. est une compagnie d'exploration aurifère orientée dans le développement de son projet aurifère Chevrier.

