BERLIN (Dow Jones)--Besonders die kleinen und mittleren Unternehmen haben in Deutschland Nachholbedarf, um sich gegen Cyberkriminalität zu wappnen. In den meisten Firmen sei die IT-Sicherheit immer noch nicht Chefsache, sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm. "Die letzten 20 Jahre ist IT-Sicherheit immer ein Fachthema gewesen." Das Niveau zu erhöhen, sei "ein kontinuierlicher Prozess".

Um die Wirtschaft gegen Hackerangriffe zu sensibilisieren, habe der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nun einen Leitfaden für die Unternehmen entwickelt, sagte dessen Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben bei einer Pressekonferenz mit Schönbohm vor einer Konferenz zu dem Thema.

Wansleben warnte, eine "Zerstörung der Integrität durch Cyberattacken" habe das Potenzial, eine Unternehmensmarke zu zerstören. Deshalb müssten Verhaltensmuster aus dem analogen Leben auch für digitale Sicherheitsfragen gelten. "Keiner kommt auf die Idee, die Tür aufzulassen, aber jeder lässt das Digitalisierungstor weit offen", beklagte er. Für Mittelständler seien hiermit hohe Kosten verbunden.

Während die Wirtschaft sich immer stärker digitalisiere und vernetzt, würden gleichzeitig aber die Angriffe ausländischer Dienste und Krimineller immer professioneller, warnte der DIHK. Damit stiegen die Gefahren für die Wirtschaft. Laut einer Umfrage der Kammerorganisation sehen 75 Prozent der Firmen die IT-Sicherheit als eine ihrer größten Herausforderungen an. Knapp 70 Prozent der Unternehmen seien nach der jüngsten Statistik schon Opfer von Cyberangriffen geworden.

September 26, 2019

