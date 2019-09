Gewerkschaftsökonom Sebastian Dullien fordert angesichts des Abschwungs ein langfristiges staatliches Investitionsprogramm - und plädiert für eine europäische Arbeitslosenversicherung.

Sebastian Dullien ist seit April 2019 wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in Düsseldorf, dem wissenschaftlichen Gegenpol zum Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Dullien ist zudem Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Von 2000 bis 2007 arbeitete er als Redakteur für Konjunktur und Weltwirtschaft bei der mittlerweile eingestellten Tageszeitung "Financial Times Deutschland".

Herr Dullien, obwohl sich die Krisenmeldungen aus der Wirtschaft häufen und das Wachstum sinkt, ist die Lage am Arbeitsmarkt noch einigermaßen entspannt. Kann sich der Arbeitsmarkt auf Dauer von der Konjunktur entkoppeln?Nein, wenn die Nachfrage sinkt und weniger produziert wird, braucht man weniger Beschäftigte. Eine gewisse Zeit werden die Unternehmen ihr Stammpersonal halten, aber bei einer längeren Krise wird es irgendwann zu Entlassungen kommen. Und dann kommt wegen des sinkenden Konsums eine Abwärtsspirale in Gang. So weit ist es aber - noch - nicht.

Wie so oft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten werden in Deutschland derzeit Stimmen laut, die ein staatliches Konjunkturprogramm fordern. Eine gute Idee? Ein typisches Konjunkturprogramm macht in der gegenwärtigen Situation keinen Sinn. Es wäre wenig hilfreich, jetzt 20 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen und per Gießkanne zu versuchen, kurzfristig die Konjunktur zu stimulieren. ...

