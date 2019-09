"Von der deutschen Finanzpresse bisher unbemerkt hat Softbank nach seinem 900-Millionen-Investment über eine Wandelanleihe die Chips vom Tisch genommen. Just einen Tag nachdem die Hauptversammlung von Wirecard dem im April diese Jahres geschlossenen Softbank-Deal zugestimmt hatte, gab es einen weiteren 900-Millionen-Euro Deal auf Wirecard Aktien, strukturiert von der Credit Suisse über ein Special-Purpose-Vehicle in den Niederlanden. Das neue Konstrukt mit Laufzeit bis Oktober 2024, das mit der Wandelanleihe die an Softbank ging besichert ist, hat allerdings weniger günstige Konditionen als der Wandler, der an Softbank ging. So liegt der Wandlungspreis gut 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Zur Erinnerung: Der Wandlungspreis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Softbank-Deals im April betrug magere 130 Euro, bei einem Aktienkurs von 123 Euro und lag damit ungewöhnlich nah.



Die Quintessenz aus dieser zweiten 900-Millionen-Platzierung: Softbank minimiert das Risiko aus dem Wandler-Engagement und hat nach der Rallye bei Wirecard von 123 Euro zum Zeitpunkt des Deals bis aktuell rund 146 Euro einen ordentlichen Batzen Gewinne realisiert. Softbank profitiert zwar noch weiter von möglichen Kurssteigerungen bis zu einem Kurs von 230 Euro aber hat Dank des cleveren Optionskonstrukts nur noch minimale Risiken. Was vor diesem Hintergrund vom tatsächlichen Wert der "strategischen Allianz" zwischen Wirecard und Softbank zu halten ist, darf zumindest hinterfragt werden."



