DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.989,80 +0,12% +18,93% Euro-Stoxx-50 3.531,36 +0,52% +17,66% Stoxx-50 3.231,31 +0,72% +17,07% DAX 12.286,75 +0,43% +16,36% FTSE 7.362,45 +0,99% +8,35% CAC 5.622,13 +0,69% +18,84% Nikkei-225 22.048,24 +0,13% +10,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,38 +34

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,42 56,49 -0,1% -0,07 +17,0% Brent/ICE 62,27 62,39 -0,2% -0,12 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,83 1.504,15 +0,3% +4,68 +17,6% Silber (Spot) 17,94 17,92 +0,1% +0,02 +15,8% Platin (Spot) 932,71 926,03 +0,7% +6,68 +17,1% Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,0% +0,00 -1,9%

Die Ölpreise treten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite stützt die Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-chinesischen Handelsstreits, auf der anderen Seite lastet die Befürchtung eines Überangebots auf den Preisen. Saudi-Arabien ist derzeit bemüht, die durch den jüngsten Drohnenangriff beschädigten Produktionskapazitäten rasch wieder herzustellen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Hoffnungen auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China dürften die Wall Street am Donnerstag weiter nach oben tragen. Schon am Mittwoch hatten die US-Aktienmärkte deutlicher zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, eine Einigung mit China könne früher zustandekommen als die Leute dächten. Dies dränge die "destabilisierenden Faktoren rund um die Präsidentschaft" Trumps in den Hintergrund, sagt Connor Campbell, Finanzanalyst bei Spreadex, in Anspielung auf die aktuelle Diskussion um eine Amtsenthebung Trumps. Unter den Einzelwerten dürften H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen leiden, die der Klebstoffhersteller am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hat. Vorbörslich werden noch keine Kurse für die Aktie gestellt, im nachbörslichen Handel am Vortag gab sie um 5,8 Prozent nach. Der Kurs des Bauunternehmens KB Home sank nachbörslich um 0,6 Prozent. Auch hier enttäuschten die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 208.000 14:30 BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 2. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer am Vortag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag erholt. Marktteilnehmer warten auf neue Impulse vom Handelsstreit, während zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einer Einigung die Stimmung stützen. Im Blick stehen Unternehmensmeldungen mit Warnungen von Imperial Brands und IAG und Quartalszahlen von Hella. Derweil hat sich das Konsumklima in Deutschland etwas aufgehellt, wie die Forscher der GfK am Morgen mitteilten. Unterstützung für den Aktienmarkt kommt auch vom schwächeren Euro. Hella steigen nach Vorlage von Zahlen um 1 Prozent. Positiv gesehen wird, dass Hella den Ausblick bekräftigt hat. Schwache Zahlen des US-Wettbewerbers H.B. Fuller belasten Henkel, die Aktie verliert 0,9 Prozent. Bei Metro (+0,3 Prozent) werden die Sparpläne leicht positiv gesehen. Die gesenkte Umsatzprognose des Tabakkonzerns Imperial Brands lässt die Aktie um 11 Prozent abstürzen. Die Aktie von BAT handelt knapp im Minus. Die Fluglinie IAG (-3,2 Prozent) rechnet damit, dass der Gewinn das Niveau aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen wird. Im Schlepptau fallen Lufthansa um 3 Prozent. ABN Amro sacken um 9,2 Prozent ab. Wie das Institut mitteilte, ermittelt die niederländische Staatsanwaltschaft wegen Geldwäscheverdachts gegen die Bank. Der Kurs von Pearson bricht nach einer Gewinnwarnung um 17 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:00 Uhr Mi, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0932 -0,09% 1,0944 1,0954 -4,6% EUR/JPY 117,62 -0,25% 117,85 117,99 -6,5% EUR/CHF 1,0868 +0,15% 1,0869 1,0842 -3,5% EUR/GBP 0,8853 -0,06% 0,8863 0,8849 -1,6% USD/JPY 107,59 -0,15% 107,69 107,71 -1,9% GBP/USD 1,2349 -0,04% 1,2347 1,2379 -3,2% USD/CNY 7,1308 -0,01% 7,1317 7,1315 +3,7% Bitcoin BTC/USD 8.419,25 -1,86% 8.358,00 8.402,00 +126,4%

Der Euro fällt auf den tiefsten Stand in diesem Jahr. Händler sprechen von einer Dollar-Stärke. Sogar die Impeachment-Untersuchungen gegen US-Präsident Donald Trump stärkten den Dollar, weil die Anleger risikoresistente Anlagen suchten, und da gehöre der Dollar dazu. Hussein Sayed, Chefstratege bei FXTM, warnt jedoch, dass US-Präsident Trump das Finanzministerium zu Interventionen am Devisenmarkt drängen könnte, wenn der Greenback weiter nach oben marschiere.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich kaum von der Stelle haben sich am Donnerstag die Aktienmärkten in Ostasien und Australien bewegt. Die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan hievte die Börse in Tokio leicht ins Plus. Zwar bleiben Autos von der nun getroffenen Vereinbarung zunächst ausgenommen, der japanische Ministerpräsident Abe sagte jedoch, dass eine vorherige Vereinbarung weiter gelte, wonach keine zusätzlichen Zölle auf Autos erhoben würden. Die japanischen Autowerte zeigten sich daher mit leichten Kursaufschlägen. Nissan Motor gewannen 0,9 Prozent, Toyota Motor rückten um 1,1 Prozent vor, Honda stiegen um 1,3 Prozent und Subaru um 2,2 Prozent. In Schanghai belasteten derweil Gewinnmitnahmen vor der feiertagsbedingten Handelspause vom 1. bis zum 7. Oktober. In Hongkong stützten vor allem Aufschläge bei den Technologiewerten mit der Hoffnung auf eine weitere Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Sunny Optical verbesserten sich um 0,8 Prozent und AAC Technologies um 0,5 Prozent. Dazu kamen positive Vorgaben von der Wall Street. Bei den Einzelwerten verloren in Seoul die Aktien von LG Display 1,1 Prozent auf 14.000 Won. Die Analysten von Hanwha Investment & Securities hatten ihr Kursziel um 15 Prozent auf 17.000 Won gesenkt und die Einstufung "Hold" bestätigt.

CREDIT

Die Spreads am deutschen Kreditmarkt gehen am Donnerstag noch etwas auseinander. Absolut betrachtet bleiben sie aber sehr eng. Auch deshalb nutzen die deutschen Unternehmen die gute Nachfrage weiterhin für eine hohe Emissionstätigkeit. Nach Infineon hat auch Vonovia Anleihen begeben. Während Infineon den Erlös aus den Hybrids vor allem zum Kauf der Cypress nutzen will, geht es bei Vonovia um den Kauf der schwedischen Hembla. Zudem hat die Deutsche Bank einen Covered Bond begeben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

VW: Produktivität in Autowerken steigt etwas stärker als geplant

Volkswagen liegt bei der Steigerung der Produktivität der Autowerke etwas über Plan. "Wir werden in 2019 bei unserer Produktivität bei mehr als 6 Prozent Verbesserung liegen und erstmals seit 2013 die Produktionskosten pro Fahrzeug senken", sagte Produktionschef der Marke VW Pkw, Andreas Tostmann, laut Mitteilung vor Führungskräften. Die Zahlen zeigten, dass die Strategie für eine kosteneffizientere Fahrzeugproduktion greife. Bis 2025 will VW die Produktivität über alle Standorte um 30 Prozent steigern, das jährliche Ziel liegt entsprechend bei 5 Prozent. Im Zeitraum 2019 bis 2023 will die Produktion im Bereich Personalkosten, Beschaffungsnebenkosten und Sachgemeinkosten 2 Milliarden Euro zur Ergebnisverbesserung der Marke beitragen.

Brenntag beruft Christian Kohlpaintner zum CEO

Christian Kohlpaintner wird ab Januar 2020 neuer Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG. Er folge auf Steven Holland, der dann bei dem Chemikalienhändler ausscheidet, wie die Essener mitteilten. Kohlpaintner hat verschiedene Managementfunktionen in internationalen Unternehmen ausgeübt und war zuletzt Mitglied des Executive Committees bei Clariant. Holland war neun Jahre Vorstandschef und hatte bereits im März angekündigt, für eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung zu stehen.

GEA will wieder wachsen und setzt sich neue Mittelfristziele

Der Anlagenbauer Gea Group hat auf seinem Kapitalmarkttag einen Pfad zur Rückkehr zum Wachstum aufgezeigt. Eine neue Organisationsstruktur, ein Stellenabbau und ein neuer Vorstand sollen wieder mehr Umsatz und eine höhere Marge ermöglichen, Aktionäre sollen eine stabile Dividende erhalten, wie Gea mitteilte.

Stemmer plant im Rumpfgeschäftsjahr leichtes organisches Wachstum

Stemmer Imaging will seine Bilanzierung auf das Kalenderjahr umstellen. Wenn die Hauptversammlung am 19. November zustimmt, dann werden die Monate Juli bis Dezember ein Rumpfgeschäftsjahr, teilte der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie bei Vorlage des endgültigen Jahresabschlusses 2018/19 mit.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 07:09 ET (11:09 GMT)

Hornbach profitiert von Einsparungen und Kauffreude der Baumarkt-Kunden

Die Hornbach-Gruppe hat im ersten Geschäftshalbjahr dank Einsparungen und der konsumfreudigen Baumarkt-Kunden Umsatz und Gewinn erhöht. Für das zweite Halbjahr sieht Hornbach mit Blick auf Wetter, Konjunktur und Geschäftsverlauf zwar höhere Risiken als bislang, schraubt aber dank der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 leicht nach oben.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche gegen ABN Amro

Die niederländische Bank ABN Amro ist wegen Geldwäsche ins Visier der Behörden geraten. Wie das Institut mitteilte, ermittelt die niederländische Staatsanwaltschaft gegen die Bank. Sie berufe sich dabei auf ein Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Weitere Details nannte die Bank nicht. ABN Amro kündigte an, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Airbus laut Sicherheitskreisen Opfer von Cyberattacken zur Industriespionage

Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen in den vergangenen Monaten Opfer einer Reihe von Cyberangriffen geworden. Die Attacken seien auf Zulieferfirmen des Konzerns erfolgt und es handle sich möglicherweise um aus China gesteuerte Aktivitäten der Industriespionage, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen. Demnach gab es in den vergangenen zwölf Monaten vier größere Hackerangriffe auf Zulieferer von Airbus.

CRH ernennt Richard Boucher zum neuen Chairman

Der irische Baustoffkonzern CRH hat Richard Boucher zum neuen Chairmann ernannt. Er übernehme den Posten zum Jahresanfang 2020, denn der derzeitige Chairman Nicky Hartery gehe in den Ruhestand, teilten die Iren mit. Boucher sei seit März 2018 Verwaltungsratsmitglied und seit September 2018 Vorsitzender des Vergütungsausschusses von CRH. Von Februar 2009 bis Oktober 2017 war er Chef der Bank of Ireland.

Imperial Brands senkt Umsatzerwartung wegen E-Zigaretten

Der Tabakkonzern Imperial Brands streicht wegen der jüngsten Probleme auf dem Markt für E-Zigaretten seine Umsatzerwartung deutlich zusammen. Für das Fiskaljahr 2018/19 rechnet die Gesellschaft, die Marken wie Davidoff, Gauloises und JPS im Portfolio hat, mit einem Umsatzplus von rund 2 Prozent. Das Ergebnis je Aktie sollte auf Basis konstanter Währungskurse stagnieren. Vorher hatte Imperial Brands ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 1 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt, der Gewinn je Aktie sollte ursprünglich zwischen 4 und 8 Prozent mittelfristig zulegen.

Pearson sieht Gewinn 2019 nur am unteren Ende der Spanne

Der Medienkonzern Pearson hat im dritten Quartal unter einem schwächeren US-Geschäft gelitten als erwartet. Deshalb werde der bereinigte operative Gewinn im laufenden Jahr nur das untere Ende der in Aussicht gestellten Prognosespanne erreichen, teilte das britische Unternehmen mit.

Temasek erwirbt 50 Prozent an der Gategroup

Die Schweizer Airline-Cateringfirma Gategroup hat einen neuen Großaktionär. Wie die Gategroup Holding AG mitteilte, hat sich die staatliche singapurische Investmentgesellschaft Temasek einen Anteil von 50 Prozent gesichert. Sie hat von ihrem Wandlungsrecht einer Anleihe Gebrauch gemacht und weitere Aktien zugekauft. Finanzielle Details nannte Gategroup nicht. Die restlichen 50 Prozent gehören der Investmentfirma RRJ Capital.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.