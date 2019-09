Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien des Online-Möbelhändlers Westwing am Donnerstag abgestürzt. Am Nachmittag war die Aktie mehr als ein Viertel weniger wert als am Vortag. Westwing ist erst seit vergangenem Oktober an der Börse und hat seither mehr als 93 Prozent verloren. Jetzt steht sie bei 1,80 Euro.

Die Glaubwürdigkeit in die Ziele des Unternehmens sei beschädigt, schrieb Berenberg-Analyst Graham Renwick in einer aktuellen Studie. Die weitere Geschäftsentwicklung lasse sich nur schwer vorhersagen. Zuvor noch mit "Buy" eingestuft, lautet Renwicks Votum nun "Hold"./ajx/fba

ISIN DE000A2N4H07

AXC0199 2019-09-26/13:44