Die Kombination von Elektronik und Kunststoff bedeutet neue prozessuale Herausforderungen, bringt aber viele Vorteile mit sich. Die Zusammenführung beider Technologien reduziert Schnittstellen, was wiederum die Anzahl aufwendiger Abstimmungen verringert und Kosten senkt. Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe kooperiert in der Forschung und Entwicklung dUwe rahnieser Technologien mit der Rutronik Automotive Business Unit.

Die in Bild 1 gezeigte kapazitive Konsole kombiniert die In-Mold-Labeling-Technologie mit einer funktionalen Folie und ist maximal tiefgezogen sowie zwischengespritzt. Die komplette Sensorik ist in dem gespritzten Teil integriert - ganz ohne zusätzliche Prozessschritte.

Wohlfühlicht im Fahrzeug

Der Bereich Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum gewinnt immer mehr an Bedeutung. Schon heute gibt es in Fahrzeugen Smart-Light-Systeme und animierte Flächen: einerseits lässt sich so ein individuelles, anwenderbezogenes Ambiente schaffen, andererseits erfolgt die Anzeige von Warnhinweisen oder bestimmten Fahrzeugzuständen in visueller Form. Denkbar sind hier zum Beispiel komplexe Lichtszenarien, Warnung vor Hindernissen oder der Ladezustand der Batterie des Fahrzeugs. Zudem dürfte das Thema Wohlfühllicht in Zukunft eine größere Rolle spielen. Künftig soll es möglich sein sowohl Farbtemperatur als auch Beleuchtung an den Biorhythmus des Fahrers anzupassen.

Um diese Funktionen immer sichtbar zu haben, sind LED-Technologien, die ...

