Frankfurt am Main (ots) - Mit dem Kunstvermittlungsprogramm "kinder-leicht" geben Stipendiatinnen und Stipendiaten der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt der jüngeren Generation Antworten auf Fragen zur zeitgenössischen Kunst. Basierend auf den Arbeitsergebnissen ihrer Stipendien entwickeln sie Formate verschiedenster Struktur, die sie zumeist in Kindergärten, Schulen und eigenen Ateliers erfolgreich umsetzen. Den Kindern und Jugendlichen wird dadurch eine Welt eröffnet, die sie ermutigt eigenständig und individuell Kunst zu interpretieren, da sie eigene Erfahrungen im künstlerischen Prozess machen können. Der Stiftungsrat hatte in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass "kinder-leicht" als eine wichtige Fördersäule im Bereich der Kunstvermittlung ausgebaut werden soll.



Die Deutsche Bank Stiftung unterstützt das Programm seit 2019: Junge Menschen ermutigen, ihre Potenziale zu entdecken und Talente zu entfalten - Diesen Leitgedanken verfolgt die Deutsche Bank Stiftung bei der Umsetzung ihrer Förderschwerpunkte, die sie gemeinsam mit starken Partnern ermöglicht.



Das ist ein Anlass zum Feiern: Am 30. September 2019 in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt mit 100 Kindern, Künstlerinnen und Künstlern, Pädagoginnen und Pädagogen, Förderern und der Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch.



Das Programm "kinder-leicht" richtet sich an Bildungsinstitutionen, Gruppen oder Initiativen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die Angebote haben unterschiedliche Zeitrahmen und können zum Teil in Schulen, aber auch in den Ateliers oder an weiteren idealen Orten umgesetzt werden. Eine Auflistung der Angebote findet sich unter www.kunststiftung-sachsen-anhalt.de/kinder-leicht. Ab dem 30. September 2019 gibt es dort 16 neue Konzepte von Künstlerinnen und Künstlern.



Das Sonderförderprogramm "kinder-leicht" erweitert die künstlerische Arbeit der Stipendiatinnen und Stipendiaten der Kunststiftung um eine pädagogische Dimension: Sie vermitteln ihren künstlerischen Ansatz, spezifische handwerkliche Techniken, Kenntnisse und Erfahrungen an die jüngere Generation. Der direkte Zugang zu Kunst über die Künstlerinnen und Künstler selbst als erster Schritt zum Kunstverständnis ist bei dieser Vermittlungsform das Herzstück und prägt die nachwachsende Generation: Sie wird für zeitgenössische Kunst sensibilisiert, indem ihr individuelle Ausdrucksformen und Freude an der intensiven Beschäftigung mit Kunst vermittelt werden.



Die Deutsche Bank Stiftung unterstützt Projekte, die den Nachwuchs fördern, kulturelle Erfahrungsräume öffnen oder den Austausch zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ermöglichen. Weltweit engagiert sie sich gemeinsam mit starken Partnern in der Katastrophenprävention.



