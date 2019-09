=== *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj *** 08:00 BE/BASF SE, Capital Markets Day, Gent *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,0% gg Vj *** 09:00 DE/Commerzbank AG, PK zum Strategie-Update (11:30 Capital Markets Day), Frankfurt 09:00 EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Abschluss Jahreskonferenz (seit 26.9.), u.a. Rede von EZB-Ratsmitglied Knot (09:15), Frankfurt *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 103,0 zuvor: 103,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,0 zuvor: -5,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,5 Vorabschätzung: -6,5 zuvor: -7,1 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September PROGNOSE: +0,05 zuvor: +0,11 11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV, Lippstadt 11:10 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Amtswechsel in der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg, Stuttgart 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -1,0% gg Vm revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +2,1% gg Vm *** 14:30 US/EZB überträgt Reuters-Interview mit Chefvolkswirt Lane, New York 14:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Georgetown University Law Center, Washington *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 92,0 1. Umfrage: 92,0 zuvor: 89,8 18:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Princeton Club of New York *** - DE/Stellenindex BA-X September - DE/Arbeitsgruppe zur Grundrente, konstituierende Sitzung, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Polen (Fitch), Serbien (Fitch), Slowakei (Moody's), Ukraine (S&P) ===

