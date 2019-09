FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist es Aufgabe der Politik, mit notwendigen Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit den Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB) zu nehmen. Auf die Frage nach den niedrigen Zinsen in der Eurozone, sagte Merkel bei einem Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt, dass die Frage die Menschen umtreibe. Allerdings werde sie ganz unterschiedlich wahrgenommen in Portugal, Griechenland, Deutschland und den Niederlanden.

"Da muss natürlich alles unternommen werden, dass wir eben im Grunde zu einer homogeneren Wettbewerbsfähigkeit kommen", sagte Merkel. "Diese politische Aufgabe, die wir haben, ist natürlich, die Geldpolitik nicht zu überfordern, sondern eben durch vernünftige Reformen und durch vernünftige Politik. Finanzpolitik dann auch dafür Sorge zu tragen, dass die EZB nicht überfordert wird."

In Deutschland hat es wiederholt Kritik an den niedrigen Zinsen gegeben, die beispielswiese auch von dem früheren Bundesfinanzminister und heutigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) geteilt wird. Anfang des Monats hatte die EZB die Zinsen erneut gesenkt und einen Anleihenankauf in Aussicht gestellt.

Auf die Frage, warum Bundesbank-Präsident Jens Weidmann nicht die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der EZB übernehmen werde, sagte Merkel, dass es zwar durchaus an der Zeit gewesen sei, dass ein Deutscher diesen Posten bekomme und sie schätze Weidmann sehr. Aber da zur gleichen Zeit die Spitzenposten in der Europäischen Kommission hätten besetzt werden müssen und sich hier eine Mehrheit für die Deutsche Ursula von der Leyen abgezeichnet habe, hätte sie das mit Freude unterstützt.

Damit sei klar gewesen, dass bei den zur Auswahl stehenden Posten nicht zwei Deutsche ausgewählt worden wären. "Aber wenn ein anderer zum Zug gekommen wäre in der Europäischen Kommission, eine anderer Nationalität, dann wäre die Frage sofort wieder aufgekommen, dass Deutschland dort auch wieder eine gute Chance gehabt hätte," sgate Merkel.

Mit Bezug auf die chaotische Brexit-Situation betonte Merkel, dass Häme unangemessen und Selbstkritik innerhalb der verbliebenen EU-Mitgliedsländer gefordert sei. "Wir werden durch den Austritt Großbritanniens jetzt noch einmal gefordert, auch unsererseits nachzudenken, wo kann dieses Gebilde, zu dem ich vollkommen stehe, besser funktionieren", sagte Merkel. "Deshalb kann der Austritt Großbritanniens auch in gewisser Weise was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, ein Ansporn sein für uns."

Auch zeigte sie sich optimistisch über die Zukunft Großbritanniens. "Was die Briten machen - die kommen schon wieder in gutes Fahrwasser, ich mache mir um Großbritannien da gar keine Sorgen", betonte Merkel. "Wir müssen gucken, dass wir aus eigenem Interesse gute Beziehungen zu diesem Land haben. Da ist jede Form von Hochmut völlig unangebracht."

Großbritannien soll in gut einem Monat aus der EU austreten. Allerdings wird das ausgehandelte Austrittsabkommen vom britischen Parlament und der britischen Regierung abgelehnt.

