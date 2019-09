Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Imperial Brands nach einem gekürzten Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Analyst Faham Baig kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzung je Aktie um 2 Prozent und um 4 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Das verlangsamte Geschäft mit E-Zigaretten sei eine Enttäuschung./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 12:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

