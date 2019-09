Düsseldorf (ots) - Die von der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook in Deutschland betroffenen Kunden werden ihr Geld wahrscheinlich nicht komplett zurückerhalten. Das sagte Felix Methmann, Reiserechtsexperte beim Verbraucherzentralen Bundesverband (VZBV, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag)). "Wenn wie von Thomas Cook bestätigt, 660.000 Gäste betroffen sind, befürchten wir, dass die 110 Millionen Euro an Versicherungssumme in Deutschland nicht ausreichen." Methmann fügte hinzu: "Das ist ja nur eine Versicherungssumme von 166 Euro pro Reisendem. Gemessen daran, dass von den Reisen im Herbst sicherlich viele schon ganz bezahlt wurden, ist das eine sehr niedrige Summe." Der Verbraucherverband hält an seiner Forderung fest, dass die Bundesregierung für die Zukunft höhere maximale Versicherungssummen für die Insolvenz von Reiseveranstaltern vorsehen müsse.



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4386416