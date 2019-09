Mainz (ots) -



Woche 39/19

Freitag, 27.09.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.55 Mysterien des Weltalls

Leben wir in der Matrix?

Mit Morgan Freeman

USA 2015



7.40 forum am freitag



( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

15.50 ZDF-History

Die unglaublichsten Geschichten der DDR

Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

23.55 Momente der Geschichte

Das doppelte Deutschland

Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen

Der Kofferfund

Großbritannien 2018



1.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen

Motiv Habgier

Großbritannien 2018



2.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen

Das Geständnis

Großbritannien 2018



3.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen

Fatale Eifersucht

Großbritannien 2018



4.05 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh

Großbritannien 2015



4.50 Mördern auf der Spur

Leiche gesucht

Deutschland 2016



Woche 40/19

Samstag, 28.09.



Bitte Programmänderungen beachten:



9.15 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville

USA 2018



"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von China nach

Pakistan" entfällt

10.00 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen

USA 2018



"Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von Kirgisistan

nach Duisburg" entfällt



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 41/19

Samstag, 05.10.



Bitte Programmänderung beachten:



6.15 Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie

China 2019



"Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie" entfällt



( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen )



Dienstag, 08.10.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:



5.30 ZDF-History

Versailles - Schmach oder Chance

Deutschland 2019



6.00 Panzer!

Der Erste Weltkrieg

Deutschland 2017



6.45 Panzer!

Der Zweite Weltkrieg

Deutschland 2017

7.30 Panzer!

Werkzeug der Unterdrückung

Deutschland 2017



8.15 Panzer!

Gefecht und Geschäft

Deutschland 2017



9.00 Der Zweite Weltkrieg

Der Überfall

Deutschland 2018



9.45 Der Zweite Weltkrieg

Angriff auf Europa

Deutschland 2018



10.30 Der Zweite Weltkrieg

Neue Allianzen

Deutschland 2018



11.15 Der Zweite Weltkrieg

Die Welt am Abgrund

Deutschland 2018

12.00 Der Zweite Weltkrieg

Vernichtungskrieg

Deutschland 2018



12.45 Der Zweite Weltkrieg

An allen Fronten

Deutschland 2018



13.30 Der Zweite Weltkrieg

Totaler Krieg

Deutschland 2018



14.15 Der Zweite Weltkrieg

Der Weg in den Untergang

Deutschland 2018



15.00 Der Zweite Weltkrieg

Übermacht

Deutschland 2018



15.45 Der Zweite Weltkrieg

Verbrannte Erde

Deutschland 2018



16.30 Der Zweite Weltkrieg

Schlachtfeld Deutschland

Deutschland 2018



17.15 Der Zweite Weltkrieg

Apokalypse

Deutschland 2018



18.00 ZDF-History

Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot

Deutschland 2012



Die zuvor eingeplanten Sendungen ab 5.30 - 18.00 Uhr entfallen



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

