McDonalds versucht sich an vegetarischen Burgern von Beyond Meat. Zwölf Wochen lang will die Fastfood-Kette Produkte von Beyond Meat in Restaurants in Kanada testen. Wie der Konzern mitteilte, sollen ab Montag die neuen Burger - P.L.T. genannt (abgekürzt für "plant, lettuce and Tomato", zu deutsch: Pflanze, Salat und Tomate) in 28 Restaurants im Südwesten Ontarios angeboten werden. Der Preis soll bei 6,49 kanadische Dollar (rund 4,90 US-Dollar) liegen. Die Aktie des Herstellers Beyond Meat legt kurz nach Handelsstart in den USA um 13 Prozent zu. Die McDonalds-Aktie steigt um 0,9 Prozent.

Bereits mehr als ein Dutzend Restaurantketten haben seit 2017 fleischlose Produkte von Beyond Meat und dem Konkurrenten Impossible Foods wegen der gestiegenen Verbrauchernachfrage in ihrem Angebot aufgenommen. Darunter Namen wie Tim Hortons und Burger King sowie Restaurants von Dunkin' Brands.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2019 09:34 ET (13:34 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.