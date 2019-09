Weil Geld so billig ist, brauchen Unternehmen den Kapitalmarkt immer seltener, immer mehr Unternehmen verschwinden von der Börse. Das ist schlecht für Anleger - und schadet der Volkswirtschaft.

Die Nerven liegen blank bei Mitarbeitern und Anlegern von Osram. Das Lichtunternehmen schlingert in eine ungewisse Zukunft, seine Manager haben die Kontrolle über das Steuer verloren und geben widersprüchliche Wasserstandsmeldungen ab. So vor knapp zwei Wochen, als der Aufsichtsrat und Vorstand um seinen Kapitän Olaf Berlien verbreitete, sich an den österreichischen Chiphersteller AMS verkaufen zu müssen, auch wenn man das eigentlich - nicht wolle. "Die finanzielle Attraktivität der Offerte" sei "höher zu gewichten als Kritikpunkte", so die ungelenke Mitteilung.

Was soll man davon halten?

Eigentlich präferieren die Gremien des Münchner MDax-Wertes ein Angebot der beiden Private-Equity-Größen Bain Capital und Carlyle Group. Doch AMS überbietet mit 38,50 Euro je Osram-Aktie das Angebot der Finanzinvestoren. Bis die wieder nachlegen: Denn am vergangenen Mittwoch übertrumpfte Bain sich nun selbst, gemeinsam mit dem neuen Finanzinvestor Advent. Die neue Offerte werde nun 38,50 Euro je Aktie "bedeutsam überschreiten", so Osram. "Verbindlich" sei das allerdings nicht.

Doch ganz gleich, wer das Rennen am Ende gewinnen wird, eines ist sicher: Osram wird von der Börse verschwinden. Der deutsche Kapitalmarkt wäre damit auf einen Schlag um 3,7 Milliarden Euro leichter. Und weil die Commerzbank gleichzeitig überlegt, ihre Onlinetochter Comdirect nach 19 Jahren vom Kurszettel zu nehmen, stellen sich plötzlich auch ganz grundsätzliche Fragen: Verlieren die Börsen als Märkte der Märkte, als Umschlagplätze von Informationen, als Foren, auf denen die Wirtschaft über sich selbst Auskunft gibt, an Bedeutung? Und, im Fall von Osram: Verschwindet ein Teil der Wirtschaft aus dem Licht der Öffentlichkeit - hinter den Vorhang von Kapitalfirmen, die kaum Transparenzpflichten unterliegen?

Fest steht: Private Equity und übernahmewillige Konzerne bekommen billiges Geld von den Notenbanken hinterhergeworfen; sie kaufen sich die profitabelsten Firmen - und sie mehren, kontrolliert von niemandem, ihr Vermögen: auf Kosten klassischer Aktionäre und Anleger.

In der Summe wiegen Abgänge von der Börse schwerer als die Zugänge. Und der Wille zur Durchsichtigkeit, der mit dem Verkauf von Anteilen an Privatanleger verbunden und im englischen Begriff Initial Public Offering verwahrt ist, nimmt ab. Börsengänge wie der des Softwareanbieters Teamviewer am vergangenen Mittwoch sind eine Ausnahme geworden - rare Gelegenheiten für Anleger, ihrem Depot Zukunft beizumischen. Aber warum? "Auch die öffentliche Wirksamkeit eines Börsengangs kann dafür sorgen, dass ein Unternehmen und seine Marken bekannter werden", sagt Alexander Dibelius, früher Deutschlandchef von Goldman Sachs, heute Deutschlandchef der Private-Equity-Firma CVC Capital Partners.Mag sein. Viele Unternehmen verzichten trotzdem drauf. Sie scheuen die öffentliche Kontrolle durch Aktionäre - und verstecken sich gern hinter dem Argument, mit einem Investor als Partner derselben Kurzatmigkeit der Börse zu entkommen, der man sich beim Einsammeln von Kapital einst nur zu gern ausgeliefert hat. In den vergangenen fünf Jahren machten sich mehr als 120 deutsche Unternehmen aus dem Staub. Neulinge konnten die Verluste nur knapp zur Hälfte ausgleichen. "Der Trend, dass Unternehmen privatisiert und damit von der Börse genommen werden, wird sich fortsetzen", sagt Jan Philipp Schmitz, Leiter Deutschland, Schweiz und Asien beim französischen Finanzinvestor Ardian.

Finanzinvestoren haben 2018 rund 227 Milliarden Dollar ausgegeben, um Unternehmen von der Börse wegzukaufen. Hinzu kommen Großunternehmen, die sich Konkurrenten einverleiben oder fusionieren: Der Kauf von 21th Century Fox durch Walt Disney, der von Warner Media durch AT&T und der Zusammenschluss der Pharmariesen Takeda und Shire wogen zusammen 220 Milliarden. Die Bedeutung der Börse dagegen: mickrig. Keine zehn Milliarden Euro sammelten Unternehmen auf dem deutschen Parkett im ersten Halbjahr 2019 über Kapitalerhöhungen oder Börsengänge ein.

Der Public-to-Private-Trend, raus aus der Öffentlichkeit und rein ins diskrete Privatkapital, ist nicht nur ein Problem für Anleger. Sondern er markiert auch einen Bruch mit der Shareholdervalue-Doktrin und einen Gezeitenwechsel in der Geldwirtschaft: "Es ist eine neue Ära", befand Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner, als er Finanzinvestor KKR als neuen Ankeraktionär begrüßte: "Wir können unsere Wachstumsstrategie umsetzen mit einem Partner, der nicht an das nächste Quartalsergebnis denkt, sondern heute das unterstützt (...), was in fünf Jahren den Wert des Unternehmens maximiert." Langfristperspektive mit breit gestreutem Börsenkapital? Das war einmal.Nicht jede Firma, die von der Börse genommen wird, ist ein Verlust für Anleger. Manche gingen pleite, etwa der Großlandwirtschaftsbetrieb KTG Agrar. Andere hoben nicht ab, wie das Filmstudio Babelsberg. Doch ausgerechnet die mittelgroßen, renditestarken, für Anleger besonders interessanten Unternehmen gehen oft auf in anderen Unternehmen, oder sie wandern in die Portfolios von Private Equity. Die Liste ist lang, und sie wächst seit 20 Jahren. Der Badarmaturenhersteller Grohe etwa landete 1999 bei Finanzinvestoren. 2001 ging der Dax-Wert der Dresdner Bank in der Allianz auf.

Banken statt Börse

Besonders attraktiv ist das Delisting, seit die Zinsen buchstäblich ins Bodenlose fallen. Vor 20 Jahren kostete ein Mittelständler-Darlehen fast zehn Prozent Jahreszins; für riskante Anleihen zur Finanzierung von Übernahmen zahlten Emittenten ähnlich viel. Inzwischen kosten riskante Kredite nur noch ein Fünftel oder ein Zehntel - das erleichtert es Unternehmen, sich außerhalb der Börse zu finanzieren: bei Banken oder Private-Equity-Firmen. "Gerade in Deutschland gab es in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig Börsengänge, unter anderem weil sich der Mittelstand sehr gut innerhalb der breiten Bankenlandschaft finanzieren kann", bestätigt Jürgen Krieger, Spezialist für Börsengänge bei der Investmentbank Nomura.

So wie der Stuttgarter Autozulieferer Mahle, ein von einer Stiftung geführter Konzern mit zuletzt 12,6 Milliarden Euro Umsatz, der gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat: Man werde sich auch künftig "primär aus operativen Cashflows und mit bewährten Finanzierungsinstrumenten", mit Anleihen und Krediten, finanzieren, sagt Mahle-Chef Jörg Stratmann. Ein Börsengang? "Momentan" kein Thema.

Noch zurückhaltender gibt sich der Weltmarktführer für Vortriebstechnik für den Bau von Tunnels und Minen: Es hat sich "im Rückblick für uns als richtig erwiesen, die Herrenknecht AG nicht an die Börse zu bringen", so Martin Herrenknecht. Der Chef des südbadischen Unternehmens sah sein Unternehmen dadurch bereits früh gezwungen, sich auf eine "solide Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...