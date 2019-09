(Im ersten Absatz, dritter Satz wurde ein Wortfehler berichtigt: bis.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine deftige Gewinnwarnung hat die Salzgitter-Aktie am Donnerstag um über sechs Prozent absacken lassen - damit war sie Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Wegen einer zu erwartenden Kartellstrafe und Restrukturierungskosten muss der Stahlkonzern seine Risikovorsorge erhöhen. Darum rechnet er für 2019 nicht mehr mit einem Vorsteuergewinn von 125 bis 175 Millionen Euro, sondern mit einem Verlust im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Analyst Christian Obst von der Baader Bank hält an seiner Empfehlung fest, Aktien von Unternehmen der Metallbranche zu meiden. Die Rohstoffkosten blieben hoch, die Stahlpreise stünden unter Druck und und die Nachfrage in einigen Bereichen sei schleppend, schrieb er in einer aktuellen Studie. Daher verstärke fast jedes Branchenunternehmen seine Sparanstrengungen./gl/he

ISIN DE0006202005

AXC0271 2019-09-26/16:09