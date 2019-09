München (ots) - Ab morgen treten beim größten Leichtathletik-Event des Jahres, der Weltmeisterschaft in Doha, Athletinnen und Athleten aus mehr als 200 Ländern in 49 Disziplinen im Wettkampf um die Medaillen an. Das Erste überträgt live aus dem Khalifa International Stadium ab Freitag, 27. September 2019, an insgesamt fünf Sendetagen. Das verspricht packende Sportmomente, spannende Entscheidungen und athletische Spitzenleistungen auch zur Primetime. Die Zuschauerinnen und Zuschauer des Ersten können sich aufgrund der geringen Zeitverschiebung und der überwiegend am Nachmittag und Abend angesetzten Wettkämpfe auf Übertragungen zwischen circa 16:00 und 23:00 Uhr freuen.



Claus Lufen moderiert die Leichtathletik-Übertragungen aus Doha im Ersten, Reporter sind Wilfried Hark und Ralf Scholt. Komplettiert wird das Team mit dem Leichtathletik-Experten Frank Busemann, Silbermedaillengewinner im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen 1996.



Besondere sportliche Höhepunkte im Programm des Ersten sind unter anderem das 1500 m- bzw. 5000 m-Finale der Frauen, wo Konstanze Klosterhalfen gute Chancen hat, sich zu qualifizieren, sowie das 100 m-Finale der Frauen. Außerdem immer spektakulär: das 100 m-Staffel-Finale der Männer sowie der Frauen, das von Deutschlands schnellsten Athletinnen, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper, anvisiert wird. Mit Spannung erwartet werden zudem der Stabhochsprung-Wettbewerb der Männer sowie der Finaltag der Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer, unter anderem mit dem WM-Dritten von 2017, Kai Kazmirek. Auch in den Wurfdisziplinen kann es aus deutscher Sicht spannend werden: Bei den Kugelstoßerinnen hat Christina Schwanitz Ambitionen auf Edelmetall. Das Erste zeigt das Finale live, ebenso wie den Endkampf der Speerwerferinnen, in dem Christin Hussong als amtierende Europameisterin an den Start gehen möchte. Eine Premiere gibt es darüber hinaus: Das Erste überträgt das erste WM-Finale überhaupt in der 4 x 400 m-Mixed-Staffel, die zum Olympia-Programm von Tokio 2020 gehören wird.



Nicht nur umfangreichen Livesport bieten die Übertragungen des Ersten von der Leichtathletik-WM in Doha, sondern auch spannende hintergründige Berichterstattung. Bereits am 27. September zeigt Das Erste im Rahmen der Sportschau ab 16:05 Uhr das Feature "Kampf ums Geschlecht - die verstoßenen Frauen des Sports" sowie am 1. Oktober eine neue Ausgabe von "Geheimsache Doping". Die Live-Übertragungen im Ersten ergänzt außerdem ein umfassendes Online- und Livestream-Angebot auf sportschau.de/doha. Das Marathon-Rennen der Frauen am 27. September sowie das der Männer am 5. Oktober werden beispielsweise webexklusiv im Livestream und über Hbb-TV angeboten.



Alle Live-Übertragungen von der Leichtathletik-WM im Ersten werden darüber hinaus im ARD Text live untertitelt und sind mit Audiodeskription versehen. Die Federführung für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2019 im Ersten liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



Die Leichtathletik-WM im Ersten und bei ONE:



Freitag, 27. September 2019

16:05 - 19:45 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Kampf ums Geschlecht - die verstoßenen Frauen des Sports

Film von Hajo Seppelt, Olga Sviridenko, Edmund Willison



Hochsprung Frauen - Qualifikation

3000 m Hindernis Frauen - Vorläufe

Dreisprung Männer - Qualifikation

5000 m Männer - Vorläufe



Sonntag 29. September 2019

18:50 - 19:58 Uhr (Das Erste)

Sportschau

200 m Männer - Vorläufe



20:15 - 21:45 Uhr (ONE)

Sportschau

Stabhochsprung Frauen - Finale

Dreisprung Männer - Finale

4 x 400 m Mixed-Staffel - Finale



21:45 - 23:00 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Stabhochsprung Frauen - Finale

100 m Frauen - Halbfinale

Dreisprung Männer - Finale

800 m Männer - Halbfinale

4 x 400 m Mixed-Staffel - Finale

100 m Frauen - Finale



Dienstag, 1. Oktober 2019

16:00 - 18:00 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Geheimsache Doping



Hammerwurf Männer - Qualifikation

400 m Männer - Vorläufe

Hochsprung Männer - Qualifikation

400 m Hürden Frauen - Vorläufe



18:50 - 19:57 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Stabhochsprung Männer - Finale



20:15 - 22:00 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Speerwurf Frauen - Finale

800 m Männer - Finale

200 m Männer - Finale



Donnerstag, 3. Oktober 2019

15:40 - 19:15 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Zehnkampf Männer - 100 m Hürden

Dreisprung Frauen - Qualifikation

Zehnkampf Männer - Diskuswurf

Siebenkampf Frauen - Weitsprung

Zehnkampf Männer - Stabhochsprung



20:15 - 23:30 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Siebenkampf Frauen - Speerwurf

Zehnkampf Männer - Speerwurf

Kugelstoßen Frauen - Finale

400 m Frauen - Finale

Siebenkampf Frauen - 800 m

Zehnkampf Männer - 1500 m



Samstag, 5. Oktober 2019

ca. 17:00 - 17:55 Uhr (Das Erste)

Sportschau

Speerwurf Männer - Qualifikation

100 m Hürden Frauen - Vorläufe

Weitsprung Frauen - Qualifikation



20:15 - 21:45 Uhr (Das Erste)

Sportschau

4 x 400 m Staffel Frauen - Vorläufe

Kugelstoßen Männer - Finale

4 x 400 m Staffel Männer - Vorläufe

Dreisprung Frauen - Finale

1500 m Frauen - Finale

5000 m Frauen - Finale

4 x 100 m Staffel Frauen - Finale

4 x 100 m Staffel Männer - Finale



Webexklusives Livestream-Angebot auf sportschau.de



Freitag, 27. September 2019

17:35 - 19:50 UhrQualifikation Hochsprung der Frauen

22:55 - 1:45 Uhr Marathon der Frauen



Sonntag, 29. September 2019

22:25 - 0:15 Uhr20 km Gehen Frauen



Dienstag, 1. Oktober 2019

15:45 - 18:00 UhrQualifikation Hochsprung Männer

19:00 - 21:15 UhrStabhochsprung Finale der Männer



Donnerstag, 3. Oktober 2019

15:30 - 15:52 UhrZehnkampf - 110m Hürden

16:25 - 17:06 UhrZehnkampf - Diskus Gruppe A

17:10 - 21:41 UhrSiebenkampf und Zehnkampf

22:10 - 22:46 UhrSiebenkampf - Speerwerfen

23:00 - 23:30 UhrSiebenkampf und Zehnkampf



Samstag, 5. Oktober 2019

15:25 - 16:25 UhrQualifikation Speer Männer - Gruppe A

17:55 - 18:55 UhrQualifikation Speer Männer - Gruppe B

19:30 - 20:55 UhrDreisprung - Finale der Frauen

22:55 - 1:45 UhrMarathon der Männer Im Internet: www.sportschau.de/doha



