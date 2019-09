Roboter aus weichen Materialien bieten eine hohe Flexibilität. Die Nachgiebigkeit des Materials führt zu einer erhöhten Anpassungsfähigkeit, die klassische Robotersysteme nicht bieten können. Entsprechend entwickelte Soft-Roboter können sich ihrer Umgebung anschmiegen, ohne dass es zu einer Beschädigung am Roboter, an der Umgebung oder den zu handhabenden Objekten kommt. Softe Roboter bieten somit Vorteile in der industriellen Mensch-Roboter-Kollaboration und der Greiftechnik.

Mit der erhöhten Flexibilität gehen auch neue Herausforderungen einher. Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms ‚Soft Material Robotic Systems' (SPP2100) forscht das Institut für Montagetechnik (Match) an der Modellierung weicher Roboter sowie der Regelung und Sensorik. Insgesamt zwölf Forschungsgruppen aus ganz Deutschland sind an diesem Schwerpunktprogramm beteiligt. Sie setzen in ihren Projekten unterschiedliche Schwerpunkte - vom Design weicher Aktorsysteme über die Modellierung weicher Komponenten bis hin zur Regelung und Sensorik für softe Robotersysteme. Das Match koordiniert das gesamte Projekt. Die entwickelten Methoden können anschließend für die Regelung eines soften Roboters oder für eine Charakterisierung des Systems verwendet ...

