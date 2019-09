Dallas Fed-Präsident Robert Kaplan hat in den letzten Minuten argumentiert, dass die Arbeitsplatzverluste in den Vereinigten Staaten (USA) eher durch Technologie als durch Handelsprobleme verursacht werden, und er sagte, dass in den USA mehr Investitionen erforderlich seien, um den Arbeitnehmerswechsel zu erleichtern. "Ich gehe davon aus, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...