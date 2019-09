Die US Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 2 % gewachsen - Besorgnis um kartellrechtliche Untersuchung belastet Facebook Aktie - Politische Entwicklungen in Washington halten Investoren von riskanten Anlagen fern - Die wichtigsten Wall Street Indices starten am Donnerstag mit einem Verlust in den Handel, während die Investoren die jüngsten politischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...