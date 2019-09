Die BASF-Aktie ist im September an ihrer 50-Wochenlinie gescheitert und nach dem Hoch vom 16. September bei 67,24 Euro auf die 50-Tagelinie zurückgeworfen worden. Diese verläuft aktuell bei 61,57 Euro und wurde am Mittwoch leicht unterschritten. Es gelang den Käufern jedoch am Donnerstag, den gleitenden Durchschnitt erneut zu überwinden und einen Anstieg bis auf 62,48 Euro einzuleiten. Setzt sich dieser Anstieg in den kommenden Tagen fort, besteht die Chance, dass die Stabilisierung auf Höhe des ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...