Frankfurt (ots) - Die sehr konkreten Erfordernisse zur Beseitigung oder zumindest zur Minimierung der systemischen Ursachen von (sexuellem) Missbrauch in der katholischen Kirche sollen mit Hilfe einer spiritualisierenden Sprache weggeredet, in eine scheinbar fromme Ursuppe hineinverdünnt werden. Zum Glück stehen die Opfer des sexuellen Missbrauchs vehement und lautstark dagegen. Dass sie den Bischöfen ein Maßnahmentableau mit hohen Entschädigungszahlungen abgerungen haben, ist ein wichtiger Erfolg. Jetzt erst kommen Summen ins Spiel, die selbst der reichen deutschen Kirche wehtun könnten. Und womöglich ist dieser Schmerz am Ende der wirkungsvollste Impuls für echte, strukturelle Veränderungen.



