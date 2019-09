Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play gab heute die für die Teilnahme an der Programmrunde Winter 2019 ausgewählten 130 Startups bekannt. Von jetzt bis Anfang Dezember werden diese Startups an einem der folgenden Programme beteiligt sein: Enterprise 2.0, Health, Insurtech, Internet of Things, Mobility, Real Estate & Construction oder Travel & Hospitality. Eine vollständige Liste der ausgewählten Unternehmen ist auf Plug and Plays Webseite unter bit.ly/pnpwinter2019 verfügbar.



"Wenn wir auf vielversprechende Startups stoßen, möchten wir Einfluss auf ihre Reise nehmen, indem wir sie an unser Ökosystem aus Unternehmenspartnern und Risikokapitalgebern anbinden", so Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Jede Programmrunde bietet unserer Community neue Lösungen, die unsere Partner bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen unterstützen können. Wir versuchen, diese diesjährige Endrunde mit unseren Ressourcen und unserem globalen Netzwerk zu unserer bisher erfolgreichsten zu machen."



Plug and Play investiert jährlich in über 200 Startups und zählt zu den aktivsten Early-Stage-Investoren Silicon Valleys. Plug and Plays Venture-Team wählte gemeinsam mit seinen Unternehmenspartnern die 130 Startups aus, die an dem Winterprogramm 2019 teilnehmen.



Das dreimonatige Programm zur Unternehmensentwicklung umfasst Fokuswochen, Dealflow-Sessions, Betriebszeiten, Mentoren-Meetings, Pitch-Polishing-Sessions, Workshops und Networking-Veranstaltungen. Im Dezember findet die Graduierung der Startups auf Plug and Plays Winter-Gipfeltreffen statt, wobei sämtliche an dem Programm beteiligten Unternehmen auf einer Bühne vor über 500 Investoren, Korporationen und weiteren Industrieführern präsent sein werden. Ein Besuch dieser Veranstaltung ist ausschließlich auf Einladung möglich und Partnern, ausgewählten Medien sowie Ehrengästen von Plug and Play vorbehalten. Um einen Presseausweis anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an allison@pnptc.com.



Plug and Plays Programme sind phasenunabhängig und fordern für eine Teilnahme weder Gebühren noch Eigenkapital von den Startups. Zusätzlich erhalten Unternehmen unentgeltlich Zugang zu kostenlosen Arbeitsplätzen, Konferenzräumen sowie der hauseigenen Kantine.



Informationen zu Plug and Play



Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform mit Hauptsitz in Silicon Valley. Wir haben Accelerator-Programme, Services für Unternehmensinnovation und Inhouse-VC aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor voranzutreiben. Seit der Gründung im Jahr 2006 konnten unsere Programme sich eine Präsenz an mehr als 25 Standorten weltweit mit über 300 offiziellen Unternehmenspartnern verschaffen. Unternehmen, die Teil unserer Community sind, konnten bislang Finanzmittel in Höhe von über 7 Milliarden Dollar aufbringen und Portfoliounternehmen wie Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal zu Wachstum und Erfolg verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.plugandplaytechcenter.com.



Medienkontakt

Allison Romero

allison@pnptc.com

(408) 524-1457 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg



Original-Content von: Plug and Play Tech Center, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126011/4386561