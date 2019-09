Die politisch bedingte Unsicherheit an den europäischen Börsen ist neuer Hoffnung auf eine stärkere Verflechtung zweier Wirtschaftsmächte gewichen. Die USA und Japan hatten sich auf ein neues Handelsabkommen geeinigt, so dass der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Donnerstag um 0,55 Prozent auf 3532,18 Punkte stieg.

Der französische Cac 40 gewann 0,66 Prozent auf 5620,57 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,84 Prozent auf 7351,08 Punkte an./la/jha/

