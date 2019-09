Zielgesellschaft: comdirect bank AG; Bieter: Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 79749 Zielgesellschaft: comdirect bank Aktiengesellschaft Pascalkehre 15 25451 Quickborn Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 4889 ISIN: DE0005428007 (WKN: 542800) Die Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH (die 'Bieterin') hat heute entschieden, den Aktionären der comdirect bank Aktiengesellschaft ('comdirect') im Wege eines Erwerbsangebots anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Inhaberaktien der comdirect mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die 'comdirect-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 11,44 je comdirect-Aktie in bar zu erwerben (das 'Erwerbsangebot'). Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und eine unverbindlich englische Übersetzung) für das Erwerbsangebot und weitere Informationen zu dem Erwerbsangebot werden im Internet unter www.commerzbank-offer.com veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Weitere Informationen: Die Bieterin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der COMMERZBANK Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Erwerbsangebot wird unter der Vollzugsbedingung einer Mindestannahmequote von 90% (einschließlich der von der Bieterin bereits gehaltenen 82,31% der comdirect-Aktien) stehen. Das Erwerbsangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von comdirect-Aktien. Die endgültigen Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der comdirect wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen comdirect-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Soweit solche Erwerbe erfolgen, wird dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften veröffentlicht. Frankfurt am Main, den 26. September 2019 Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH Ende der WpÜG-Meldung 26.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Tradegate Exchange ISIN DE0005428007 AXC0324 2019-09-26/18:33