Im norwegischen Oslo wurden weltweit erstmals an einer Tankstelle die Zapfanlagen abgebaut und gegen Schnelllader ausgetauscht. Dabei soll es nicht bleiben. Die Symbolkraft ist beträchtlich und dem norwegischen Elektroautoverband eine Meldung wert. Am Alexander-Kielland-Platz in Oslo hat nämlich Norwegens größter Tankstellenbetreiber Circle-K Zapfanlagen abgebaut und durch Schnelllader für Elektro-Autos ersetzt. Laut Circle-K-Chef Sverre Rosén könnte es sich dabei um eine Weltpremiere handeln. Zumindest ist bislang von einem ähnlichen Vorgang nichts...

