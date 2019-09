Hamburg (ots) - Mit der Vergabe der Bestnote AAA attestiert Fitch Ratings der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) Spitzenbonität. Der Ausblick ist stabil.



Im November 2013 wurde die erste Inhaberschuldverschreibung emittiert. In den Folgejahren hat die IFB Hamburg zehn Anleihen erfolgreich im Markt platziert, darunter auch einen Social Bond. Diese Anleihen erhalten nun ebenfalls ein AAA von Fitch Ratings. Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der IFB Hamburg: "Mit der stetigen Ausweitung unserer Aufgaben beispielsweise im sozialen Wohnungsbau und im Bereich des Klimaschutzes, gewinnt die Refinanzierung und Ausweitung des Investorenkreises für diese wichtigen Aufgaben an Bedeutung. Mit der Auszeichnung von Fitch Ratings haben wir nicht nur die bestmögliche Bestätigung für unsere bisherige Arbeit, sondern auch einen Vertrauensvorschuss für die Zukunft."



Über die Hamburgische Investitions- und Förderbank



Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) ist das zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg. In den Themenfeldern Wohnungsbau, Wirtschaft und Umwelt sowie Innovation unterstützt sie den Senat effizient bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Neben zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen und Beteiligungen bietet die IFB Hamburg auch neutrale Beratung für Privatkunden und Unternehmen zu allen öffentlichen Fördermöglichkeiten der Stadt Hamburg, des Bundes und der EU an.



