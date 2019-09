Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 2,0 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal mit einer moderaten Dynamik gewachsen. Die Leistung der US-Wirtschaft stieg nach Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die zweite Schätzung wurde damit bestätigt, womit Ökonomen gerechnet hatten. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,1 Prozent gewachsen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. September zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 3.000 auf 213.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 212.000 vorhergesagt.

Geheimdienstler: Trump wollte "Einmischung" aus Ausland bei Wahl 2020

US-Präsident Donald Trump hat nach Einschätzung des im Zentrum der Ukraine-Affäre stehenden Geheimdienstmitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt. Das geht aus der internen Beschwerde des Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hervor, welche der US-Kongress veröffentlichte. Mitarbeiter des Weißen Hauses versuchten demnach, die Aufzeichnungen unter Verschluss zu halten.

Boris Johnson erleidet siebte Abstimmungsniederlage in Folge

Der britische Premierminister Boris Johnson hat zum siebten Mal in Folge eine Abstimmung im Parlament verloren. Die Abgeordneten stimmten gegen einen Antrag der Regierung, die Arbeit des Unterhauses während des Parteitags von Johnsons konservativen Tories in der kommenden Woche für drei Tage zu unterbrechen. Für gewöhnlich genehmigt das Parlament die Sitzungsunterbrechungen während der Parteitage der großen Parteien.

Kommissare aus Rumänien und Ungarn bringen von der Leyen in Schwierigkeiten

Noch vor Beginn der Fachbefragungen ihrer künftigen EU-Kommissare im Europaparlament hat Ursula von der Leyen Probleme mit den Bewerbern aus Rumänien und Ungarn bekommen. Bei der Prüfung möglicher Interessenskonflikte verweigerten der Rechtsausschuss der Rumänin Rovana Plumb und dem Ungarn Laszlo Trocsanyi die Freigabe. Bei Plumb ging es um Kredite in Höhe von fast einer Million Euro, bei Trocsanyi um die Tätigkeit seiner Anwaltskanzlei zu seiner Zeit als Justizminister.

Lautenschläger: Rückzug für mich die beste Option - Agentur

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger zieht sich offenbar nicht aus persönlichen Gründen aus dem Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. In einer E-Mail an Mitarbeiter, in die die Nachrichtenagentur Reuters Einblick hatte, schrieb Lautenschläger: "Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das für mich eine sehr schwierige Entscheidung war, aber ich befinde mich in einer Lage, in der das die beste Handlungsoption ist."

Lane: EZB-Entscheidungen waren kein großes Lockerungspaket

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sieht die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der Notenbank im September nicht als großes Lockerungspaket. "Aus meiner Sicht war das kein so großes Paket," sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Die EZB hatte den Einlagenzins um 0,1 Prozentpunkt auf minus 0,5 Prozent gesenkt und den Zinsausblick angepasst. Das sei "nicht dramatisch", so Lane. Die vom Rat beschlossenen Anleihezukäufe von nur 20 Milliarden Euro pro Monat seien zudem viel weniger als das Maximum von monatlich 80 Milliarden in der Vergangenheit.

Merkel: Regierungen sollten mit Reformen Überforderung der EZB vermeiden

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist es Aufgabe der Politik, mit notwendigen Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit den Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB) zu nehmen. Auf die Frage nach den niedrigen Zinsen in der Eurozone, sagte Merkel bei einem Kongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt, dass die Frage die Menschen umtreibe. Allerdings werde sie ganz unterschiedlich wahrgenommen in Portugal, Griechenland, Deutschland und den Niederlanden.

Gericht: Neue Partei von Ex-AfD-Chef Lucke verlor Anspruch auf Staatsgeld zurecht

Der Bundestag hat der Partei des ehemaligen AfD-Chefs Bernd Lucke rechtmäßig die staatlichen Mittel gekürzt. Weil seine Partei Liberal-Konservative Reformer ihren Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 zu spät eingereicht hatte, verlor sie zurecht den Anspruch auf bestimmte staatliche Mittel für das darauffolgende Jahr, wie das Berliner Verwaltungsgericht entschied.

SPD-Wirtschaftsforum fordert Brüsseler Zustimmung zu Condor-Kredit

Das Wirtschaftsforum der SPD dringt auf eine schnelle positive Entscheidung der EU-Kommission über den staatlichen Überbrückungskredit für die Fluggesellschaft Condor. "Wir fordern die Kommission in Brüssel auf, in konstruktiven Gesprächen mit der deutschen Seite möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen und einem Überbrückungskredit für Condor zuzustimmen", sagte der Präsident des Wirtschaftsforums, der frühere TUI-Chef Michael Frenzel.

Französisches AKW Fessenheim soll bis Juni 2020 stillgelegt werden

Das Atomkraftwerk im französischen Fessenheim soll seinen Betrieb bis zum Sommer 2020 endgültig einstellen. Das erklärte die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer nach einem Treffen mit der französischen Umweltstaatssekretärin Emmanuelle Wargon in Colmar. Wargon habe zugesichert, dass der erste Reaktor des grenznahen Meilers bereits am 1. Februar 2020 abgeschaltet werde. Der zweite Reaktor werde am 30. Juni 2020 vom Netz gehen. Die konkreten Verfahren zur Schließung würden kurzfristig eingeleitet.

Sudan schließt Grenzen zu Zentralafrika und Libyen

Die neue sudanesische Führung hat die Schließung der Grenzen nach Libyen und zur Zentralafrikanischen Republik angeordnet. Dies geschehe wegen einer Gefährdung der "Sicherheit und Wirtschaft des Landes", hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung des Souveränen Rates, der seit gut einem Monat im Amt ist. Die Entscheidung wurde demnach bei einer Sitzung des Gremiums in Nyala, der Hauptstadt von Süd-Darfur, getroffen.

