Oneplus hat einen smarten Fernseher auf Android-TV-Basis in zwei Versionen vorgestellt. Unterschied ist die Soundbar. Der Oneplus TV Q1 und Q1 Pro haben ein 55 Zoll großes 4K-QLED-Display. Neben dem Smartphone-Update Oneplus 7T hat der auf günstige High-End-Smartphones spezialisierte chinesische Handybauer Oneplus am Donnerstag den schon angeteaserten smarten Fernseher Oneplus TV vorgestellt. Das Gerät wird es in zwei Ausführungen geben, beide haben ein 55 Zoll großes 4K-QLED-Display (Auflösung: 3.840 mal 2.160 Pixel). Der größte Unterschied zwischen Oneplus TV Q1 und Q1 Pro ist ...

