Heute feiert die Aktie von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) ihr Debüt an der NASDAQ. Der Ausgabepreis der Aktie des erst 2012 in New York gegründeten Unternehmens wurde dabei am oberen Ende der Bookbuildingspanne von 26 bis 29 US-Dollar festgelegt. Platziert wurden im Rahmen des IPOs 40 Mio. Aktien, so dass der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,16 Mrd. US-Dollar zufließen dürfte.

Die Market Cap. insgesamt beträgt jedoch sage und schreibe mehr als acht Milliarden US-Dollar. Demgegenüber stand zuletzt, im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 ein Quartalsumsatz von 223,4 Mio. US-Dollar sowie ein Nettoverlust in Höhe von 47,4 Mio. US-Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr 2019/2020 wurde so ein Jahresumsatz von 915,0 Mio. (+110,3%) bei einem Nettoverlust von 195,6 Mio. US-Dollar eingefahren.

Bei Peloton Interactive handelt es sich um ein Unternehmen, das spezielle Fitnessgeräte herstellt. Das derzeitige Vorzeigeprodukt ist dabei ein Luxus-Heimfahrrad, es gibt jedoch auch bereits ein Luxus-Laufband. Doch Peloton Interactive bräuchte nicht Interactive im Namen zu tragen, wenn das alles wäre. Denn neben dem Verkauf solcher "Hardware" bietet man seinen Kunden auch bestimmte Services an.

Hardware-Verkäufe sind aktuell noch entscheidend…

So gibt es mit Peloton Digital einen monatlichen Abonnement-Dienst, über den Kunden die Kurse des Unternehmens auf Apple iOS-Geräten (wie beispielsweise dem iPhone) streamen können. Bei diesen Kursen handelt ...

