Im Rahmen einer kurzweiligen Veranstaltung hat Uber am heutigen Abend verschiedene Neuerungen angekündigt, die nicht nur die Technik des Dienstes, sondern auch den Umgang mit den diversen Kundengruppen und der Umwelt betreffen. Uber will sich anscheinend neu erfinden. In einer aus den Apple-Keynotes entlehnten Form hat Uber am heutigen Abend in San Francisco Einblicke in die zunehmende Vernetzung der Tätigkeiten des Unternehmens gegeben. Wenn es nach Uber-Chef Dara Khosrowshahi geht, dann soll Uber "das Betriebssystem für deinen Alltag" werden. Uber, eine App für alle Dienste Die Uber-App wurde von Grund auf neu gestaltet und beinhaltet nun den Zugriff auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...