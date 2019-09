Ascend Performance Materials erhielt vom US-Ministerium für Umweltmanagement in Alabama (Alabama Department of Environmental Management) die Genehmigung, seine zuvor angekündigten Adiponitril-Kapazität zu erweitern und an seiner Anlage in Decatur ein Blockheizkraftwerk zu installieren.

"Mit unserer unvergleichlichen ADN-Technologie können wir zeitnah und kosteneffektiv unserer Aufgabe nachkommen, das Kundenwachstum zu fördern", sagte Phil McDivitt, President und CEO von Ascend. "Der Aufbau eines Blockheizkraftwerks ermöglicht es uns, unserer Verpflichtung zu einem nachhaltigeren Geschäftsbetrieb gerecht zu werden."

Das Unternehmen schätzt, dass das Blockheizkraftwerk die Emission von Treibhausgasen an seiner Produktionsstätte in Decatur um 60 Prozent verringern wird. Sowohl die Erweiterung der ADN-Produktion als auch die Installation des Blockheizkraftwerks soll in den nächsten 24 bis 36 Monaten in verschiedenen Bauphasen erfolgen.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harz. Ascend mit Hauptsitz in der texanischen Metropole Houston hat neun globale Standorte, darunter fünf vollständig integrierte Produktionsstätten im Südosten der USA und eine Compoundieranlage zur Kunststoffherstellung in Europa, die sich alle ausschließlich der Innovation und sicheren Produktion widmen. Mit drei der weltweit größten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine ??für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2600 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend setzt sich dafür ein, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Materiallösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall für jedermann wichtig sind.

Weitere Informationen über Ascend finden Sie unter www.ascendmaterials.com

