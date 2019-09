Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird laut eines Medienberichts in diesem Jahr nicht am CSU-Parteitag Mitte Oktober teilnehmen. Das Nachrichtenmagazin Focus bezieht sich auf informierte Kreise und schreibt, der CSU-Vorsitzende Markus Söder habe der Bundeskanzlerin eine Einladung geschickt.



Merkel werde aber nicht kommen. Zugesagt habe dagegen die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie werde auf dem CSU-Parteitag, der vom 18. bis 19. Oktober in München stattfindet, eine Rede halten, berichtet Focus.