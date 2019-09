Umwelt- und Agrarministerium übermitteln nachgebesserte Düngeregeln an die EU-Kommission. Vorgelegt wurde auch ein neuer Zeitplan zur Änderung der Verordnung.

Im Ringen um einen besseren Schutz des Grundwassers in Deutschland hat die Bundesregierung weitere Vorschläge für schärfere Düngeregeln an die EU-Kommission geschickt. Mit den nun vorgelegten Nachbesserungen solle der Nitrateintrag weiter reduziert werden, teilten Umwelt- und Agrarministerium am Donnerstagabend in Berlin mit. Bei der Umsetzung stünden auch die Länder in der Pflicht, etwa mit der Entwicklung eines Überwachungs- und Beobachtungskonzepts. Die EU-Kommission werde den vollständigen Maßnahmenkatalog nun prüfen.

Das Schreiben der Bundesregierung folgt auf einen Besuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...