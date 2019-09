Cranberry Township, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Die Westinghouse Electric Company hat heute einen bindenden Vertrag zum Erwerb des Betriebsbereiches Civil Nuclear Systems and Services von Rolls-Royce in Nordamerika unterzeichnet, was die weltweiten Kapazitäten von Westinghouse in den Sektoren digital, technische Dienstleistungen, Fabrikautomatisierung und Überwachungssysteme, Kundendienst und Herstellung ausbaut.



"Für Westinghouse ist es entscheidend, Wert für unsere Kunden zu schöpfen und die Tätigkeit unserer Kunden zu unterstützen. Der Erwerb von Rolls-Royce stärkt unsere Kompetenz der Dienste für den nuklearen Betriebsbereich durch mehr Präsenz im Kerngeschäft und Hinzufügung neuer digitaler Angebote", sagte Patrick Fragman, Präsident und CEO von Westinghouse. "Dieser Erwerb ist ein wichtiger Schritt unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter von Rolls-Royce bei Westinghouse willkommen heißen zu können."



Der Erwerb von Rolls-Royce wird:



- Die Kapazitäten bei der Fabrikautomatisierung von Westinghouse

ausbauen

- Die Bemühungen des Unternehmens zur digitalen Innovation

weiterbringen, um Kundenplanung und Wartung zu optimieren und

technische Lösungen bereitzustellen, die Kosteneffektivität und das

Risiko der Obsoleszenz optimieren

- Unterstützung des weltweiten Kundenstamms von Westinghouse und

Rolls-Royce durch erweiterte Präsenz und Synergien der Unternehmen

bedeuten, was Angebot für Kunden, Kundendienst und

Fabrikautomatisierung weiterbringt

- Weitere Förderung des Wachstums von Westinghouse bei gleichzeitiger

Unterstützung von Kunden auf den Nuklearmärkten Nordamerika und

Europa Rolls-Royce betreibt 11 Standorte in Kanada, Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.



Die Transaktion unterliegt den gewöhnlichen Bedingungen und behördlichen Zulassungen.



Westinghouse Electric Company ist weltweit das richtunggebende Unternehmen im Bereich Kernenergie und ein führender Anbieter von Produkten für Kernkraftwerke und Technologien für Versorgungsbetriebe auf der ganzen Welt. 1957 hat Westinghouse in der US-amerikanischen Stadt Shippingport (Pennsylvania) den weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor geliefert. Heute findet sich Technologie von Westinghouse in etwa der Hälfte aller Kernkraftwerke rund um den Globus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westinghousenuclear.com.



