"Aachener Nachrichten" zu Kohle-Debatte im Bundestag:

"Das Abschalten von Kraftwerksblöcken mit etwa 2,7 Gigawatt Leistung und deren Überführung in die Sicherheitsbereitschaft kosten etwa 1,6 Milliarden Euro. Stilllegungen im deutlich größeren Umfang werden entsprechend kostspieliger. Losgelöst von der Tatsache, dass diesmal auch Tagebaue unmittelbar betroffen sind und Arbeitnehmer entschädigt werden sollen, wenn sie frühzeitig in Ruhestand gehen müssen. Die Abschlussrechnung dürfte hoch ausfallen. Kein Zweifel, das Strukturstärkungsgesetz ist ein erster Schritt. Mehr aber auch nicht. An vielen Stellen ist es unkonkret. Man spürt, dass es mit heißer Nadel gestrickt werden musste. Die Bundesregierung wollte nicht, dass Initiativen wie "Fridays for Future" mehr Rückenwind erhalten oder sich weitere Menschen frustriert von den Koalitionspartnern SPD und CDU abwenden. Unter diesem Druck wurden die Hausaufgaben im Zeitrahmen erledigt. Ob sie am Ende auch eine gute Note erhalten, werden wir erst Jahre später wissen."/al/DP/he

AXC0010 2019-09-27/05:35