"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimaschutzprogramm:

"Der Grünen-Fraktion, die ohnehin ein Steuermodell favorisiert, ist alles recht, was die Koalition weiter weg vom Zertifikatehandel treibt. Sie hat in der SPD einen Verbündeten, dessen Distanzierung von der Koalitionslinie absehbar war. (...) Grüne und SPD müssten dann den Bürgern allerdings erklären, warum Verkehr und Heizung teurer würden, obwohl die Infrastruktur (von Ersparnissen zu schweigen) noch nicht vorhanden ist, damit sie in die neue, klimaneutrale Welt eintauchen könnten. (...) Noch ist nicht ausgemacht, ob der Bundesrat überhaupt im symbolisch aufgeladenen Punkt, dem Preis, mitreden kann. Da es sich aber um ein "Paket" handelt, wird die große Koalition in vielen Punkten biegsam sein. Sympathien wird ihnen diese unklare Linie im Klima-Handel nicht eintragen."/al/DP/jha

AXC0015 2019-09-27/05:36