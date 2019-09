Die Insolvenz von Thomas Cook ist die erste große Pleite für den chinesischen Mischkonzern Fosun. Der kauft aus nahezu allen Branchen Anteile im Ausland. Das Prinzip Glück ging lange gut, jetzt drohen mehr Rückschläge.

Wer Jim Qian das erste Mal begegnet, kann durchaus irritiert sein. Der chinesische Vorstand des Mischkonzerns Fosun sitzt zunächst ein wenig verkrampft da, wirkt manchmal abwesend - und lacht dann unvermittelt laut auf. Wenn er spricht, sind seine Sätze oft von merkwürdigen Floskeln durchsetzt. "Wir bauen ein Glücksökosystem rund um Folidays, einen globalen Lebensstil für fröhliche Familien", sagt Qian dann, und auch: "Every day is Foliday." Erst auf Nachfrage erklärt er Unwissenden lächelnd, was sich hinter dem Begriff verbirgt: "Fosun Holidays - eine Verbindung von Tourismus und Freizeit."

Mit deren Glücksverspechen ist es für Tausende Urlaubsreisende nun erst mal vorbei. Denn mit der britischen Traditionsmarke Thomas Cook, zu der in Deutschland der Reiseveranstalter Neckermann und der Ferienflieger Condor gehören, ist ausgerechnet die größte Beteiligung von Fosun im Tourismus insolvent. Damit verlieren die Chinesen viel Geld. Und nicht nur dort.

Die für Außenstehende kaum nachvollziehbare Fosun-Strategie kommt an Grenzen. Das Konglomerat investiert wie wild in oft strauchelnde Firmen in drei Branchen: Finanzen, Gesundheit und Konsum. Den im deutschsprachigen Raum zugekauften Modefirmen droht bald ähnliches Ungemach. Fosun hat aber einen Plan.

Die Reisepleite in Großbritannien durchkreuzt nun das bislang wichtigste Wachstumsfeld. "Thomas Cook ist dort unser zentraler Treiber", verkündete Qian noch, kurz bevor sich die existenziellen Probleme des Reiseriesen offenbarten. Mit der bekannten Qualitätsmarke des ältesten Reiseunternehmens der Welt lockte die Tochter Fosun Holidays jährlich viele Tausend neue Kunden an, die sie in ihren Hotels unterbrachte - allen voran in den Ferienanlagen des Club Med.Den damals angeschlagenen französischen Pionier des Cluburlaubs hatte Fosun Anfang 2015 übernommen, kurz vor dem Einstieg bei Thomas Cook. Nach einem gründlichen Renovierungsprogramm und ehrgeizigen Ausbau um bis zu fünf neue Anlagen pro Jahr gilt der Club Med heute als operativ profitabel. Die Zukunft könnte jedoch weniger rosig aussehen. "Ohne den Vertrieb durch Thomas Cook wird es schwerer, die Anlagen zu füllen und weiter viel Geld zu verdienen", sagt ein Manager der Konkurrenz.

Von Bier bis Zirkus

Für Fosun-Gründer Guo Guangchang wäre das ein Rückschlag. Der schon als chinesischer Warren Buffett gefeierte Manager hatte Fosun 1992 als Student gegründet und in den folgenden Jahren durch Zukäufe in den verschiedensten Branchen groß gemacht. Sein märchenhafter ...

