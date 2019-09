Impulse geben dürften dem Dax an diesem Freitag vor allem Konjunkturdaten. Vor dem Handelsstart notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert.

Den Dax erwartet am Freitag ein impulsarmer Handelstag. So stellt zwar die Commerzbank ihre künftige Strategie vor und es stehen einige Konjunkturdaten aus dem Euroraum an. Doch große Nachrichten kündigen sich am Freitagmorgen noch nicht an.

Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex entsprechend unbeeindruckt: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex nahezu unverändert. Am Donnerstag schloss der Dax in Frankfurt immerhin 0,4 Prozent im Plus bei 12.288 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Diskussion um ein Verfahren zur Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag die Kauflaune der Wall-Street-Anleger gedämpft. Auch die schwindende Aussicht auf eine Entspannung im Streit um den chinesischen Konzern Huawei machte US-Anleger nervös.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 26.891 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8030 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 2977 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Der Streit über das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump hat am Freitag auch die Börsen in Asien belastet. Der Fall schüre die Sorgen unter den Anlegern um die globale Konjunktur weiter, sagten Händler.

In Tokio gab der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte im Vormittagshandel 1,2 ...

