Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CONTINENTAL - Continental hat ein hartes Sparprogramm ausgearbeitet, das in Deutschland bis zu 7.000 von 62.000 Stellen bedroht. Ein großer Mehrbedarf an Softwareentwicklern und Mechatronikern soll dies kompensieren, sagt Ariane Reinhart, Conti-Personalchefin. Sie will die Mitarbeiterzahl stabil halten. (Handelsblatt S. 19)

THYSSENKRUPP - Dem vor dem Rauswurf stehenden ThyssenKrupp-Chef Guido Kerkhoff winkt zum Abschied eine Millionenzahlung. Er verhandelt schon über die Modalitäten seines Abgangs, wobei es unter anderem um die Auszahlung zweier jährlicher Festgehälter und eines Teils der variablen Komponenten geht. Das berichten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. (FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 9)

GEA - Stefan Klebert, der neue Vorstandschef des Anlagenbauers Gea, macht mit seinem Konzernumbau Ernst. In fünf Sparten statt bislang in zwei will er das breitgefächerte Geschäft gliedern. "Die neue Struktur schafft finanzielle Transparenz. Damit wollen wir das Unternehmen effizienter und besser steuern", sagte Klebert in einem Interview. Gleichzeitig verschärft er den Stellenabbau und verlagert Teile der Produktion von West- nach Osteuropa. (FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 13)

ZF - Bei den Automobilzulieferern in Deutschland geht die Angst um: Nachdem Continental ein massives Sparprogramm angekündigt hat, fürchten auch bei ZF Friedrichshafen die Beschäftigten um ihre Jobs. Die Betriebsräte haben an mehreren Standorten des Konzerns über mutmaßliche Pläne des Managements zu einer Verlagerung von Tausenden Jobs ins Ausland informiert. Es sei eine Präsentation aufgetaucht, in der davon die Rede sei, dass rund ein Viertel der Arbeitsplätze am Standort Saarbrücken ab 2022 gefährdet sei, sagte Thorsten Dellmann von der IG Metall. Genau bis zu diesem Jahr gilt in dem Werk noch eine Beschäftigungsgarantie. (Welt S. 10)

LAKESTAR - Der Investor Klaus Hommels legt mit seiner Wagniskapitalfirma Lakestar einen der größten europäischen Fonds für Wachstumskapital auf. Rund 700 Millionen Dollar hat Hommels bereits eingesammelt, weitere Investoren können sich noch bis Ende des Jahres beteiligen, berichten Marktteilnehmer. Rund 250 Millionen Dollar aus dem neuen Fonds will Lakestar in junge Start-ups investieren. 450 Millionen sollen in größere, bereits etablierte Tech-Unternehmen fließen. Lakestar wollte die Zahlen auf Anfrage nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 28)

HUAWEI - Der Chef der US-Internetbehörde, Ajit Pai, dringt auf einen Ausschluss chinesischer Anbieter beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes: "Es gibt ernste Risiken." Der chinesische Konzern Huawei gilt als führend beim neuen Mobilfunknetz-Standard 5G, mit dem ein neues Kapitel der Vernetzung beginnen soll. Auch in der Bundesregierung gibt es die Sorge, dass Huawei eine Gefahr darstellen könnte, vor allem im Auswärtigen Amt. Das Wirtschaftsministerium befürchtet hingegen Wettbewerbsnachteile, wenn Huawei ausgeschlossen wird. Man will nun zunächst versuchen, die Risiken zu kontrollieren, etwa mit technischen Lösungen. (Handelsblatt S. 6)

September 27, 2019

