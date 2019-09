Bei der Business Innovation Week (BIW) in Zürich treten in der kommenden Woche 25 humanoide Roboter an.Zürich - "Die Robolution ist im Anmarsch!" Das sagt Jean Christophe Gostanian. Der CEO und Inhaber der Avatarion Technology AG ist ein Verfechter der humanoiden Robotic und ist davon überzeugt, dass dies Art der Roboter dabei helfen, künstliche Intelligenz und Digitalisierung greifbar zu machen. Bei der Business Innovation Week (BIW) in Zürich treten in der kommenden Woche 25 humanoide...

Den vollständigen Artikel lesen ...