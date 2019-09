Als Testpartner für Veganes um genau zu sein. Zunächst in Kanada und anschließend geht es weiter. McDonalds reagierte gestern darauf nur minimal, aber für Beyond Meat wäre es ein Durchbruch. Wenn die größte Kette der Welt einen größeren Anteil von veganem Essen auf die Speisekarte setzt sind die Folgen erheblich für alle, die damit zu tun haben. Beyond Meat ist zwar teuer, aber eben eine Story. Das ist interessanteste Thema für die Börse.



