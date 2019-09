The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1HPZD0 VST BUILDING TECH. 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB5DBQ0 DT.BANK MTN 09/19 BD00 BON EUR N

CA ZZVK XFRA DE000DB7XHK4 DT.BANK MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4TY4 HCOB ZSXK11 14/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6T26 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0M24 DZ BANK IS.A1019 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY3681 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.368 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8G73 NORDLB 2 PH.BD.38/15 BD01 BON EUR N

CA 687E XFRA XS0832432446 SMURF.KAPP.ACQ.12/20 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0454360123 CITIGROUP 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA FTET XFRA XS0911431517 ORANGE 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1050464996 EXP.-IM.BK INDIA 14/19MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1891679547 EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN BD02 BON TRY N

CA WYJ2 XFRA LU0012181318 BNPP EQU.USA CLAS.CAP. FD00 EQU EUR N

CA XU6B XFRA LU0116160465 BNPP L1-EQ.USA CORE CL.C FD00 EQU EUR N