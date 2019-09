FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

J9R XFRA JP3721400004 JAPAN STEEL WKS LTD 0.234 EUR

NSK XFRA JP3720800006 NSK LTD. 0.170 EUR

JSE XFRA JP3714400003 JAPAN SEC. FIN. 0.094 EUR

NPY XFRA JP3712600000 NSD CO. LTD. 0.238 EUR

AON XFRA JP3711200000 AOZORA BANK LTD 0.332 EUR

JCM XFRA JP3697800005 JAPAN CASH MACHINE 0.072 EUR

NGI XFRA JP3695200000 NGK INSULATORS 0.213 EUR

NP7 XFRA JP3694400007 NIPPON KAYAKU 0.128 EUR

NB5 XFRA JP3684400009 NITTO BOSEKI 0.170 EUR

ND5 XFRA JP3684000007 NITTO DENKO 0.850 EUR

NFR XFRA JP3676800000 NISSHIN SEI. 0.145 EUR

NF2 XFRA JP3675600005 NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD 0.468 EUR

NISA XFRA JP3672400003 NISSAN MOTOR 0.170 EUR

NSC XFRA JP3670800006 NISSAN CHEMICAL CORP. 0.357 EUR

NI3 XFRA JP3665200006 NICHIREI CORP. 0.179 EUR

XEB XFRA JP3663900003 SOJITZ CORP. 0.072 EUR

NG4 XFRA JP3660900006 NICHIIGAKKAN CO. LTD. 0.170 EUR

WEJ XFRA JP3659000008 WEST JAPAN RWY 0.808 EUR

NNR XFRA JP3658800002 NISHI-NIPPON RR 0.149 EUR

NKN XFRA JP3657400002 NIKON CORP. 0.255 EUR

TY7 XFRA JP3635400009 TOYOTA BOSHOKU CORP. 0.238 EUR

9TO XFRA JP3635000007 TOYOTA TSUSHO 0.510 EUR

TAH XFRA JP3634600005 TOYOTA INDS 0.680 EUR

TOM XFRA JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP. 0.850 EUR

TPX XFRA JP3629000005 TOPPAN PRINTG 0.170 EUR

TJS XFRA JP3626800001 LIXIL GROUP CORP. 0.298 EUR

TBT XFRA JP3625000009 TOKUYAMA CORP. 0.298 EUR

TOR1 XFRA JP3621000003 TORAY IND. 0.068 EUR

TQY XFRA JP3615400003 TOYO LOGISTICS 0.030 EUR

TQN XFRA JP3613400005 TOYO SEIKAN GRP HLDGS LTD 0.060 EUR

TON XFRA JP3602600003 TOHO HOLDINGS CO. LTD. 0.170 EUR

T41 XFRA JP3597800006 TOBU RAILWAY 0.170 EUR

TO4 XFRA JP3596200000 TOTO LTD 0.383 EUR

TOS XFRA JP3595200001 TOSOH CORP. 0.238 EUR

TECA XFRA JP3594000006 TOSHIBA TEC CORP. 0.170 EUR