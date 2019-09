FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XU6B XFRA LU0116160465 BNPP L1-EQ.USA CORE CL.C

WYJ2 XFRA LU0012181318 BNPP EQU.USA CLAS.CAP.

FK9A XFRA AT0000858915 RT VORSORGE 14 RENT.INH.

CD40 XFRA LU0419740799 COMST.-CAC 40 UCITS ETF I

1YM XFRA JP3879170003 MARUWA UNYU KIKAN CO.LTD

O4H XFRA JP3173540000 OPEN HOUSE CO. LTD.

S07 XFRA JP3369800002 SILVER LIFE CO. LTD.

LN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1