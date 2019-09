TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat den anonymen Informanten in der Ukraine-Affäre mit einem "Spion" verglichen und seinen Wunsch nach einer Strafe angedeutet. Die Zeitung "Los Angeles Times" veröffentlichte am Donnerstag eine Audiodatei mit Äußerungen des Präsidenten bei einem privaten Treffen mit US-Diplomaten. Trump sagt darin, der Informant habe nie "den Bericht" und sein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesehen. Er habe lediglich "etwas gehört" und "fast wie ein Spion" gehandelt. Trump sagt zudem, er frage sich, wer dem Informanten die fraglichen Informationen zur Verfügung gestellt habe. Auch diese Person sei "fast ein Spion". "Sie wissen, was wir früher gemacht haben, als wir noch schlau waren, richtig?", fragt Trump dann. "Die Spione und Verrat, wir sind damit etwas anders umgegangen, als wir es heute tun." Die Zuhörer des Präsidenten lachen daraufhin. Spione wurden in der Vergangenheit in den USA zu langen Haftstrafen oder gar zum Tode verurteilt. Die Ukraine-Affäre hat Trump massiv unter Druck gesetzt. Der US-Präsident hatte seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj im Juli in einem Telefonat um Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn gebeten. Bekannt wurde dies durch die interne Beschwerde eines anonymen US-Geheimdienstmitarbeiters. Die oppositionellen Demokraten haben wegen der Affäre eine Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump angekündigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 BE/BASF SE, Capital Markets Day, Gent

09:00 DE/Commerzbank AG, PK zum Strategie-Update (11:30 Capital Markets Day), Frankfurt

11:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV, Lippstadt

DIVIDENDENABSCHLAG

TTL Beteiligungs und Grundbesitz AG 0,12 EUR Total 0,66 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch August PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,0% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 103,0 zuvor: 103,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,0 zuvor: -5,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,5 Vorabschätzung: -6,5 zuvor: -7,1 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone September PROGNOSE: +0,05 zuvor: +0,11 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -1,0% gg Vm revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +2,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan September (2. Umfrage) PROGNOSE: 92,0 1. Umfrage: 92,0 zuvor: 89,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 3,25 bis 3,75 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 750 Mio EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.287,00 0,13 S&P-500-Future 2.974,50 -0,20 Nikkei-225 21.776,12 -1,23 Schanghai-Composite 2.928,99 0,00 +/- Ticks Bund -Future 174,35 9 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.288,54 0,44 DAX-Future 12.318,00 0,56 XDAX 12.331,20 0,55 MDAX 25.700,35 0,53 TecDAX 2.815,63 0,77 EuroStoxx50 3.532,18 0,55 Stoxx50 3.229,65 0,67 Dow-Jones 26.891,12 -0,30 S&P-500-Index 2.977,62 -0,24 Nasdaq-Comp. 8.030,66 -0,58 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,26 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas fester - Ein schwächerer Euro stützte die europäischen Aktienmärkte. Etwas Rückenwind kam auch vom deutschen Konsumklima, das sich etwas aufgehellt hat, wie GfK am Morgen gemeldet hatte. Die gesenkte Umsatzprognose des Tabakkonzerns Imperial Brands ließ die Aktie um fast 13 Prozent abstürzen. Die Fluglinie IAG (-4 Prozent) rechnet damit, dass der Gewinn das Niveau aus dem vergangenen Jahr nicht erreichen wird. Im Schlepptau fielen Lufthansa um 2,4 Prozent. ABN Amro sackten um gut 12 Prozent ab. Wie das Institut mitteilte, ermittelt die niederländische Staatsanwaltschaft wegen Geldwäscheverdachts gegen die Bank. Der Kurs von Pearson brach nach einer Gewinnwarnung um 14 Prozent ein. Auch die Kreuzfahrtreederei Carnival senkte ihre Prognose, für die Aktie ging es um 7,2 Prozent abwärts. Rückstellungen für eine Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC und dem US-Justizministerium drückten Ericsson um 2,2 Prozent. Für eine Beilegung des Streits gehen die Schweden von einer Strafzahlung von einer Milliarde US-Dollar aus.

DAX/MDAX/TECDAX

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsbeginn kaum verändert erwartet. So stellt IG den DAX bei 12.297 Punkten, was einem kleinen Plus von 7 Stellen gleichkommt. Im Tagesverlauf kann es nach Einschätzung eines Marktteilnehmers zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen, da am Wochenende Schlagzeilenrisiko bestehe. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn. Die Commerzbank hatte am Vorabend die neue Strategie bestätigt und dabei wenig Details geliefert. Ihre Ertragsprognose hat sie gesenkt, für das Jahr 2019 geht sie nicht länger von steigenden bereinigten Erträgen aus. Den freien Aktionären der Comdirect werden 11,44 Euro je Aktie geboten, was der Ankündigung entspricht, aber einen deutlichen Abschlag gegenüber dem Schusskurs von 12,04 Euro vom Vortag bedeutet. Heute ist Kapitalmarkttag, wo die Teilnehmer auf weitere Details hoffen.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Salzgitter verbilligten sich um 7,6 Prozent, nachdem der Stahlkonzern eine Aufstockung seiner Risikovorsorge wegen eines laufenden Kartellrechtsverfahrens angekündigt hatte. Die Hornbach Holding hat dagegen im ersten Geschäftshalbjahr dank Einsparungen und konsumfreudiger Baumarkt-Kunden Umsatz und Gewinn erhöht. Für das zweite Halbjahr schraubte Hornbach die Prognose nach oben, die Aktie schloss 1,8 Prozent im Plus. Hella gingen nach soliden Zahlen für das erste Quartal nach anfänglichen Gewinnen 0,9 Prozent schwächer aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

Commerzbank gaben 0,1 Prozent nach. Die Bank hatte ihre Ertragsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Für 2019 geht sie zudem nicht länger von steigenden bereinigten Erträgen aus. Das Strategiekonzept des Vorstands wurde derweil von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet. Zudem wurde Bettina Orlopp zum neuen Finanzvorstand ernannt. Rheinmetall fielen 2,8 Prozent. Der Konzern ist in Nord- und Südamerika Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dadurch seien die regulären betrieblichen Prozesse an Standorten in der Region erheblich gestört. Ado Properties verbesserten sich um 5,5 Prozent. Das Immobilienunternehmen hatte den Verkauf eines Portfolios in Berlin mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Leichter - Belastet wurde der Handel von Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre. Der US-Kongress hatte eine interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Demnach hat Trump nach Einschätzung des Mitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt. An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus dem zweiten Quartal in dritter Lesung veröffentlicht. Die Zahl der Erstanträge stieg geringfügig stärker als erwartet, das BIP traf die Konsensschätzung der Volkswirte. Unter den Einzelwerten litten H.B. Fuller unter den enttäuschenden Drittquartalszahlen, die der Klebstoffhersteller am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA vorgelegt hatte. Die Aktie verlor 1,7 Prozent. Der Kurs des Bauunternehmens KB Home stieg um 1,1 Prozent. Auch hier enttäuschten die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Allerdings hat sich das Unternehmen zuversichtlich zum vierten Quartal geäußert. Überdies haben die Analysten mehrerer Banken ihre positive Einschätzung der Aktie bekräftigt und ihre Kursziele erhöht. Nach einer Gewinnwarnung büßte die Aktie der Kreuzfahrtreederei Carnival 8,8 Prozent ein. Beyond Meat sprangen um 11,6 Prozent nach oben. McDonald's will - zunächst testweise im Südwesten der kanadischen Provinz Ontario - die fleischlosen Burger von Beyond Meat anbieten. McDonald's schlossen nahezu unverändert.Rite Aid rückten 1,8 Prozent nach vorn. Die Drogeriemarktkette hatte einen deutlich über den Markterwartungen liegenden bereinigten Gewinn für das zweite Quartal verbucht. Zudem wurde der Umsatzausblick für

