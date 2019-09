Was macht diese Uhr? Sie zeigt die Uhrzeit. Auch wenn diese Antwort der Apple Watch Series 5 unrecht tut, weist sie auf die wichtigste Neuerung hin. Unser Test verrät euch, was wir davon halten. Die neue Apple Watch Series 5 sieht genau so aus wie die Vorgängerin und bietet auch kein Übermaß an neuen Funktionen. Dennoch ist sie die wohl aktuell beste Smartwatch - sofern man auch ein iPhone besitzt (hier geht's zum Test des iPhone 11 Pro Max). Bilder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...